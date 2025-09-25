كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين وقيامه بإغلاق أحد المساجد، بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية.

مريض نفسى.. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (بالمعاش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وبسؤاله قرر بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالتعدى على قاطنى المنطقة محل سكنه بالسب ووضع قفل على زاوية مخصصة للصلاة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل – له معلومات جنائية) ، وبسؤال شقيقته أفادت بأنه يعانى من مرض نفسى ويتم علاجه بأحد مراكز الطب النفسى بالإسكندرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.