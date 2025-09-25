هدية قبل مباراة القمة.. الزمالك يجهز مفاجأة للاعبيه

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين الفريق الأول لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ويهدف هذا القرار إلى دعم اللاعبين نفسيًا ومعنويًا قبل لقاء القمة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن من المنتظر أن يتم صرف الدفعة المالية للاعبين اليوم الخميس، إذا ما توفرت السيولة، أو على أقصى تقدير يوم الأحد المقبل.

وقرر المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، على أن يستأنف الفريق تدريباته خلال الأيام المقبلة بشكل مكثف.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نايل، على استاد القاهرة الدولي.