لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

ينصح خبراء التغذية دائما بتناول الشوفان لمن يرغبون فى إنقاص الوزن كجزء أساسي من النظام الغذائي ولكن هل فكرت فى الأسباب التى تجعل جميع الأطباء يرشحونه؟!

ووفقا لموقع draxe يمنح الشوفان من يرغبون فى إنقاص الوزن مزايا عديدة ويساعدهم على التخلص من المشاكل الصحية المصاحبة للسمنة مثل ارتفاع الكوليسترول والسكر .

خفض الكوليسترول

يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، وخاصة بيتا جلوكان ، والتي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي على خفض الكوليسترول عند تناولها عدة مرات أو أكثر في الأسبوع.

يمكن لاتباع نظام غذائي غني بالألياف بما لا يزيد عن ثلاثة جرامات فقط من الألياف القابلة للذوبان يوميًا من الحبوب الكاملة) أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة مثل الشوفان ويتناولون كميات وفيرة من الألياف من الأطعمة الكاملة هم أكثر عرضة للحفاظ على صحة قلبية وعائية أفضل، بالإضافة إلى وزن صحي.

تعزيز مستوى السكر في الدم

دقيق الشوفان غير المحلى وغير المنكه له مؤشر سكري منخفض ، خاصةً مقارنةً بالكربوهيدرات المدعمة أو المكررة. هذا يعني أنه قادر على منع ارتفاع وانخفاض سكر الدم والطاقة، كما أثبتت الدراسات على البشر والحيوانات .

وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن تناول دقيق الشوفان لمدة يومين أدى إلى انخفاض كبير في جرعات الأنسولين اليومية المطلوبة لدى مرضى السكري من النوع 2، مع الحفاظ على التحكم الأيضي الكافي مقارنة بنظام غذائي مخصص لمرض السكري فقط.

يوفر الألياف

تحتوي الحبوب الكاملة على كمية أكبر من الألياف التي تساعد على ملء البطن، بالإضافة إلى المزيد من الفيتامينات والمعادن، مقارنة بالحبوب أو الكربوهيدرات المصنعة والمكررة.

تجذب الألياف القابلة للذوبان الماء، مما يُكوّن قوامًا هلاميًا في الجهاز الهضمي، مما يُساعد على إبطاء عملية الهضم ويُبقيك تشعر بالشبع بين الوجبات و"بشكل منتظم". كما يُعزز صحة القلب والتمثيل الغذائي.

تساعد الألياف غير القابلة للذوبان على منع الإمساك وتنظيف الجهاز الهضمي وحتى الحماية من مشاكل خطيرة مثل سرطان القولون والمستقيم.

تحسين الهضم

أظهرت الدراسات أن نخالة الشوفان ، وهي الطبقة الخارجية الغنية بالألياف من هذه الحبوب، تساعد في تخفيف الإمساك كما تساعد المصابين بالتهاب القولون التقرحي على إدارة مشاكل الجهاز الهضمي وتحسين الهضم.

تُظهر العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يُحسّن صحة الأمعاء والقولون، ويُخفف الإمساك، ويُقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي وللحصول على أقصى استفادة من تناول حبوب الشوفان، احرص على زيادة شرب الماء أيضًا لتمكين الألياف من أداء وظيفتها على أكمل وجه.