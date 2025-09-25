قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

الشوفان
الشوفان
اسماء محمد

ينصح خبراء التغذية دائما بتناول الشوفان لمن يرغبون فى إنقاص الوزن كجزء أساسي من النظام الغذائي ولكن هل فكرت فى الأسباب التى تجعل جميع الأطباء يرشحونه؟!

ووفقا لموقع draxe يمنح الشوفان من يرغبون فى إنقاص الوزن  مزايا عديدة  ويساعدهم على التخلص من المشاكل الصحية المصاحبة للسمنة مثل ارتفاع الكوليسترول والسكر .

الشوفان

 خفض الكوليسترول

 

يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، وخاصة بيتا جلوكان ، والتي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي على خفض الكوليسترول  عند تناولها عدة مرات أو أكثر في الأسبوع.

يمكن لاتباع نظام غذائي غني بالألياف  بما لا يزيد عن ثلاثة جرامات فقط من الألياف القابلة للذوبان يوميًا من الحبوب الكاملة) أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب  تشير الدراسات  إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة مثل الشوفان ويتناولون كميات وفيرة من الألياف من الأطعمة الكاملة هم أكثر عرضة للحفاظ على صحة قلبية وعائية أفضل، بالإضافة إلى وزن صحي.

تعزيز مستوى السكر في الدم 

دقيق الشوفان غير المحلى وغير المنكه له مؤشر سكري منخفض ، خاصةً مقارنةً بالكربوهيدرات المدعمة أو المكررة. هذا يعني أنه قادر على منع ارتفاع وانخفاض سكر الدم والطاقة، كما أثبتت الدراسات على البشر  والحيوانات .

وجدت دراسة أجريت عام 2018  أن تناول دقيق الشوفان لمدة يومين أدى إلى انخفاض كبير في جرعات الأنسولين اليومية المطلوبة لدى مرضى السكري من النوع 2، مع الحفاظ على التحكم الأيضي الكافي مقارنة بنظام غذائي مخصص لمرض السكري فقط.

الكوليسترول

 يوفر الألياف

 

تحتوي الحبوب الكاملة على كمية أكبر من الألياف التي تساعد على ملء البطن، بالإضافة إلى المزيد من الفيتامينات والمعادن، مقارنة بالحبوب أو الكربوهيدرات المصنعة والمكررة.

تجذب الألياف القابلة للذوبان الماء، مما يُكوّن قوامًا هلاميًا في الجهاز الهضمي، مما يُساعد على إبطاء عملية الهضم ويُبقيك تشعر بالشبع بين الوجبات و"بشكل منتظم". كما يُعزز صحة القلب والتمثيل الغذائي.

تساعد الألياف غير القابلة للذوبان على منع الإمساك وتنظيف الجهاز الهضمي وحتى الحماية من مشاكل خطيرة مثل سرطان القولون والمستقيم.

تحسين الهضم 

 

أظهرت الدراسات أن نخالة الشوفان ، وهي الطبقة الخارجية الغنية بالألياف من هذه الحبوب، تساعد في تخفيف الإمساك كما تساعد المصابين بالتهاب القولون التقرحي على إدارة مشاكل الجهاز الهضمي وتحسين الهضم.

 تُظهر العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يُحسّن صحة الأمعاء والقولون، ويُخفف الإمساك، ويُقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي وللحصول على أقصى استفادة من تناول حبوب الشوفان، احرص على زيادة شرب الماء أيضًا لتمكين الألياف من أداء وظيفتها على أكمل وجه.

الشوفان إنقاص الوزن خفض الكوليسترول السكر في الدم فوائد الشوفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

إيناس عز الدين

إيناس عزالدين: ستر ربنا نجاني من غيبوبة سكر وأنا سايقة

أحمد سعد

عشان محدش يتعدي.. أحمد سعد يروج لأحدث أغانيه

ايات اباظة

آيات أباظة: أنهيت العلاج وما زلت في انتظار جراحة مهمة

بالصور

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

الشوفان
الشوفان
الشوفان

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل قسم الحضانات بمستشفى منيا القمح بعد التطوير

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد