بينهم أجانب.. مصرع شخصين وإصابة 36 في تصادم أتوبيس مع تريلا بالبحر الأحمر

شهد طريق رأس غارب الغردقة شمال البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس سياحي تابع لإحدى الشركات، مع سيارة نقل ثقيل.

علي الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات إلى موقع الحادث، بالكيلو 5 طريق رأس غارب الغردقة، وتبين إصابة 34 سائح بالإضافة 2 مصريين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

فيما لقي اجنبي مصرعه بالإضافة إلى آخر مصرعه، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى رأس غارب المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.