اقتصاد

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في محلات الصاغة، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بدون إضافة المصنعية.

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6210 جنيهًا للبيع و6190 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 22 حوالي 5695 جنيهًا للبيع و5675 جنيهًا للشراء. أما العيار الأكثر تداولًا في مصر، وهو عيار 21، فقد ارتفع ليسجل 5435 جنيهًا للبيع و5415 جنيهًا للشراء.

كما وصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 3625 جنيهًا للبيع و3610 جنيهات للشراء، وعيار 12 بلغ 3105 جنيهات للبيع و3095 جنيهًا للشراء.

أوقية الذهب

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت الأونصة نحو 193195 جنيهًا للبيع و192485 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 43480 جنيهًا للبيع و43320 جنيهًا للشراء.

أما على المستوى العالمي، فقد سجلت الأونصة سعرًا قدره 4087.97 دولار، وهو ما يعكس حركة الأسعار في الأسواق الدولية.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246210 جنيهات6190 جنيها 
عيار 225695 جنيها5675 جنيها 
عيار 215435 جنيها5415 جنيها 
عيار 184660 جنيها4640 جنيها 
عيار 143625 جنيها3610 جنيهات 
عيار 123105 جنيهات3095 جنيها 
الاونصة193195 جنيها192485 جنيها 
الجنيه الذهب43480 جنيها43320 جنيها 
الأونصة بالدولار4087.97 دولار

وبهذا تكون أسعار الذهب قد استقرت اليوم في السوق المحلي، مع ترقب المتعاملين لأي تغيرات جديدة مرتبطة بالأسواق العالمية.

