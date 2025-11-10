قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته
إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته
تقى الجيزاوي

كأن الحزن والوجع على موعد معه وتجمع بينهم صلة قرابة من الدرجة الأولى.. هكذا كان يعيش  الفنان الراحل إسماعيل الليثي منذ مصرع نجله المأساوي بسقوطه من الطابق العاشر في خبر فجع الجميع.. الغريب قبل القريب.. وبعدها دبت بينه وبينه زوجته شيماء سعيد خلافات كانت حديث الناس وكادت تصل إلى المحاكم.. ثم اختتمها بالحادث المروع الذي قضى على حياته بعد أيام قلائل رقد فيها بالمستشفى فاقد الوعي.

وهكذا اغلقت صفحة المطرب اسماعيل الليثي ما بين أزمات وفواجع في حياته عاشها وانتهى هو شخصيا معها وترك توابعها وصدماتها لمحبيه.

وفاة إسماعيل الليثي

ورحل عن عالمنا اليوم المطرب إسماعيل الليثي بمستشفي ملوى بمحافظة المنيا ، بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الصحراوي بعد ان احيي حفل زفاف فى محافظة أسيوط.

إسماعيل الليثي

ويعد إسماعيل الليثي من أبرز مطربي الأغنية الشعبية خلال السنوات الأخيرة حيث بدأ مشواره بالغناء فى الأفراح الشعبية ثم قدم العديد من الأغاني الذى حققت نجاحا كبيرا ، مثل فكراني يا دنيا ، سألت كل المجروحين، الغزالة ، لما البت الحلوة تعدي".

وفاة رضا إسماعيل الليثي

وعاش إسماعيل الليثي فترة من الحزن بعد وفاة ابنه رضا الذى رحل فى سبتمبر ٢٠٢٤ ، عن عمر يناهز ٩ سنوات ، ووصف رحيله بأنه أوقف الحياة بالنسبة له وانه يتمنى ان يذهب إليه".

عودة إسماعيل الليثي وزوجته شيماء

كان الفنان اسماعيل الليثي، اعلن العودة لطليقته خبيرة التجميل شيماء سعيد في حفل عيد ميلادها الذى أقيم يوم ٣ نوفمبر الجاري ، حيث أكد حبه الجارف لحبيبته بمفاجأة قوية غيرت مجرى الأحداث الصاخبة بينهما باللؤلؤ  والألماس في مشهد أبهرها وخطف قلبها من جديد وأنساها أي خصام ، وذلك بعد ان كانت اعلنت انفصالها عنه بعد خلافات حدثت بينهما .

وقد ظهرت زوجته الميكاب ارتيست شيماء سعيد ، فى حالة انهيار من خلال فيديو عبر حسابها على تيك توك بعد أن ضربها زوجها ضربا مبرحا حسب وصفها وسرق الذهب الخاص بها وأموالها ومفتاح سيارتها.

وفاة إسماعيل الليثي رضا إسماعيل الليثي رحيل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي شيماء سعيد

