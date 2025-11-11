حمزة الجمل: صورة الإسماعيلي بقت مهزوزة.. والنادي محتاج علم ومال



أكد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق إنبي، أن نادي الإسماعيلي يمر بمرحلة صعبة ويحتاج إلى إعادة بناء شاملة تعيد له صورته المشرقة التي عُرف بها في السابق.

وقال الجمل خلال ظهوره في برنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار: “صورة النادي الإسماعيلي بقت مهزوزة، ولازم المنظومة كلها تطبق العلم وتجمع المال لحل المشاكل اللي بيعاني منها النادي حاليًا”.

وأضاف: “مدينة الإسماعيلية تستحق النجاح وتستحق الأفضل، ونحتاج إلى عودة الصورة الحقيقية المشرقة للنادي اللي كان في وقت من الأوقات عماد المنتخبات الوطنية”.

واختتم الجمل حديثه قائلًا: “الوضع الحالي للإسماعيلي مؤسف، لكنه قادر يرجع بقوة لو تم وضع خطة علمية وإدارية واضحة تعيد للنادي هيبته ومكانته”.