وفاة المقاتل البرازيلي "بيبي" داخل أحد السجون الأمريكية
بينهم أجانب.. مصرع شخصين وإصابة 36 في تصادم أتوبيس مع تريلا بالبحر الأحمر
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا لإعادة فتح الحكومة
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي
الشرع: السلطات السورية ما زالت تسعى لمحاسبة الأسد
دعاء بأجر 40 مليون حسنة.. لا يستغرق دقيقة واحدة فهل تعرفه؟
سيد عبد الحفيظ يجتمع مع نجم منتخب مصر لحسم انتقاله للأهلي
طقس اليوم: شبورة كثيفة صباحا وأمطار خفيفة متوقعة على هذه المناطق
هزة أرضية بقوة 5 درجات غرب جزيرة كريت دون تأثير على مصر
كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون
مشاركة عدد من الأساقفة في أداء الواجب الوطني بالانتخابات البرلمانية
ميدو لمسئولي الأبيض: متهدوش المعبد الزمالك أكبر من أي شخص
أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا لإعادة فتح الحكومة

هاجر رزق

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس الاثنين تشريعا لإعادة فتح الحكومة بعد أن صوتت مجموعة من الديمقراطيين لصالح الاتفاق مع الجمهوريين رغم الانتقادات الشديدة من داخل حزبهم، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعمه لمشروع القانون، قائلا يوم الاثنين: “سوف نعيد فتح بلادنا بسرعة كبيرة.”

وجاء التصويت النهائي في مجلس الشيوخ بنتيجة 60-40، منهيا جمودا استمر أكثر من ستة أسابيع، خلال مطالبة الديمقراطيين الجمهوريين بالتفاوض معهم لتمديد الائتمانات الضريبية للرعاية الصحية التي تنتهي في أول يناير.

ولم يوافق الجمهوريون على ذلك، وفي النهاية غير خمسة ديمقراطيين معتدلين أصواتهم بعد تأخر المساعدات الغذائية الاتحادية، وزيادة تأخيرات المطارات، واستمرار عدم دفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين.

وحث رئيس مجلس النواب مايك جونسون المشرعين على العودة إلى واشنطن "حالا" نظرا لتأخيرات السفر المرتبطة بالإغلاق، قائلا: “يجب أن نفعل ذلك بأسرع ما يمكن.”

وأضاف أن مجلس النواب كان خارج الدورة منذ منتصف سبتمبر، عندما أقر قانونا لمواصلة تمويل الحكومة.

وقد يستمر الإغلاق المتواصل منذ 41 يوما لبضعة أيام إضافية بينما يعود أعضاء مجلس النواب، الذي كان في عطلة منذ منتصف سبتمبر، إلى واشنطن للتصويت على التشريع.

مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا فتح الحكومة دونالد ترامب

