قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو لمسئولي الأبيض: متهدوش المعبد الزمالك أكبر من أي شخص
الشرع عن أحداث 11 سبتمبر: لا علاقة لي بها وأحزن على كل قتيل
حدادا على الليثي.. رضا البحراوي يلغي جميع أعماله الفنية 3 أيام
تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة
أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي
حكم تأخير صلاة العشاء قبل الفجر بساعة؟.. هذا آخر وقتها بدون إثم
الأنبا باخوم يختتم الموسم الثالث من تكوين الشباب الكاثوليكي ويلتقي مدير إدارة التخطيط
زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025
مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟
5 سنن عند سماع الأذان ترفعك عند الله درجات.. لا تفوتها
مينفعش المشروع يتهد.. ميدو يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر
زين الدين زيدان يقترب من العودة إلى التدريب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرع عن أحداث 11 سبتمبر: لا علاقة لي بها وأحزن على كل قتيل

أحمد الشرع- الرئيس السوري
أحمد الشرع- الرئيس السوري
هاجر رزق

أفاد الرئيس السوري أحمد الشرع بأن مسألة روابطه السابقة مع تنظيم القاعدة لم تناقش خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال الشرع عقب الاجتماع: "أعتقد أن هذه المسألة بقيت في الماضي.

 لم نناقش ذلك"، مشيرا إلى أن المحادثات تركزت على "إمكانية الاستثمار في مستقبل سوريا حتى لا تعتبر بعد الآن تهديدًا للأمن"، و ذلك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز".

وردا على سؤال عما إذا كان يندم على هجمات 11 سبتمبر 2001 التي نفذها مسلحو القاعدة في الولايات المتحدة، أجاب الشرع بأنه لا علاقة له بها وأنه "يحزن على كل قتيل".

يأتي هذا اللقاء بعد توقيع ترامب في 1 يوليو مرسوما برفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على سوريا، والذي يستثني الرئيس السابق بشار الأسد والأشخاص المرتبطين به.

الرئيس السوري أحمد الشرع ترامب المحادثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

ترشيحاتنا

الإسكندرية تُغلق أبوابها

صناديق الاقتراع تُغلق أبوابها.. والإسكندرية تتنفس انتظاراً لليوم الحاسم

الفنان إسماعيل الليثي

من فقدان الابن إلى الرحيل المفجع| قصة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي بين المجد والوفاة

إسماعيل الليثي

​رحيل مؤلم لأهالي إمبابة| صديق إسماعيل الليثي: كان معطاء ومحبوبا في المنطقة.. وهذه كواليس وفاة ابنه

بالصور

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

سيارة مستعملة
سيارة مستعملة
سيارة مستعملة

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

مسلم
مسلم
مسلم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد