الشرع عن أحداث 11 سبتمبر: لا علاقة لي بها وأحزن على كل قتيل

أفاد الرئيس السوري أحمد الشرع بأن مسألة روابطه السابقة مع تنظيم القاعدة لم تناقش خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال الشرع عقب الاجتماع: "أعتقد أن هذه المسألة بقيت في الماضي.

لم نناقش ذلك"، مشيرا إلى أن المحادثات تركزت على "إمكانية الاستثمار في مستقبل سوريا حتى لا تعتبر بعد الآن تهديدًا للأمن"، و ذلك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز".

وردا على سؤال عما إذا كان يندم على هجمات 11 سبتمبر 2001 التي نفذها مسلحو القاعدة في الولايات المتحدة، أجاب الشرع بأنه لا علاقة له بها وأنه "يحزن على كل قتيل".

يأتي هذا اللقاء بعد توقيع ترامب في 1 يوليو مرسوما برفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على سوريا، والذي يستثني الرئيس السابق بشار الأسد والأشخاص المرتبطين به.