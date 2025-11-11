قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب: لو لم أكن رئيسا لتحول الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة

هاجر رزق

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات صحفية بأن الصراع في أوكرانيا كان سيتطور إلى حرب عالمية ثالثة لو لم يكن على رأس السلطة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب،: "أعتقد أن هذه الحرب ما كانت لتندلع لو كنت رئيسا منذ البداية. ولو لم أكن رئيسا اليوم لكانت ربما تطورت إلى حرب عالمية ثالثة. وهذا لن يحدث بعد الآن"، و ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض أثناء مراسم تنصيب مبعوثه الخاص لشؤون جنوب ووسط آسيا سيرجيو جورا، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى الهند.


وأوضح أنه منذ توليه منصب الرئاسة "جمع حلف شمال الأطلسي ووحّد الحلفاء معا"، مشيرا إلى أنه نجح في إنهاء "ثماني حروب" – دون أن يحددها – وأضاف: "التاسعة في الطريق، وسأنجح في إنهائها أيضا".

وكان ترامب قد أكد خلال اجتماع مع زعماء دول آسيا الوسطى الأسبوع الفائت، على تحقيق تقدم كبير في مساعي إنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية تسير في اتجاه إيجابي رغم عدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي للسلام.

