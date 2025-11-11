قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتعد.ي على والدته بالضر.ب في كفر الشيخ
هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب
إقبال كثيف في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائي وأمني كامل
متحدث الخارجية لـ صدى البلد: تحركات مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
حسين الشحات: زيزو لاعب كبير يقدر يشيل فريق لوحده
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
بن غفير يوزع حلوى في الكنيست بعد إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
أخبار العالم

خبراء الجيش الروسي يطورون روبوتا قتاليا جديدا قاذفا للقنابل

خبراء الجيش الروسي يطوروا روبوت قتالي جديد قاذف للقنابل
خبراء الجيش الروسي يطوروا روبوت قتالي جديد قاذف للقنابل
هاجر رزق

تمكن الخبراء في الجيش الروسي من تطوير روبوت قتالي جديد قاذف للقنابل، بحسب ما أفادت صحيفة "كراسنايا زفيزدا".

ويأتي الروبوت الجديد على شكل منصة مجنزرة صغيرة، تبلغ أبعاد هيكلها (20/20/30) سم، صممت لتكون بصمتها الحرارية صغيرة، وقادرة على التخفي عن رادارات العدو، وجهّزت بقاذف مزود بـ 10 قنابل صغيرة تستعمل لتعطيل دفاعات العدو وإجباره على مغادرة مواقعه أثناء تقدم القوات الروسية على الجبهات.

وأشارت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" إلى أن الخبراء في الجيش الروسي يعملون على تطوير هذا الروبوت لزيادة مداه العملياتي وتحسين قدراته القتالية.

وتبعا للمطورين، يمكن تشغيل أكثر من روبوت في وقت واحد على خطوط الجبهة لإرغام العدو على التراجع وتدمير مواقعه وقواته.

زوّد الروبوت الجديد بأنظمة تحكم رقمية متطورة، وأنظمة تحديد المواقع عبر القصور الذاتي وعبر الأقمار الصناعية، ما يمكنه من تحديد موقعه وموقع أهدافه بدقة، كما حصل على تقنيات متطورة لتحديد موقع الهدف وحساب مسارات القنابل مع مراعاة التضاريس والظروف الجوية أثناء المعركة.

يمكن للروبوت الحركة بسرعة تصل إلى 30 كلم/ساعة، كما يمكن استعماله في مهمات الاستطلاع والرصد العسكري أيضا، أو استخدامه في مهمات لمرة واحدة بمدى رحلة يصل إلى 50 كلم.

الجيش الروسي روبوت رادارات قنابل صغيرة

