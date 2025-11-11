خبراء الجيش الروسي يطورون روبوتا قتاليا جديدا قاذفا للقنابل

تمكن الخبراء في الجيش الروسي من تطوير روبوت قتالي جديد قاذف للقنابل، بحسب ما أفادت صحيفة "كراسنايا زفيزدا".

ويأتي الروبوت الجديد على شكل منصة مجنزرة صغيرة، تبلغ أبعاد هيكلها (20/20/30) سم، صممت لتكون بصمتها الحرارية صغيرة، وقادرة على التخفي عن رادارات العدو، وجهّزت بقاذف مزود بـ 10 قنابل صغيرة تستعمل لتعطيل دفاعات العدو وإجباره على مغادرة مواقعه أثناء تقدم القوات الروسية على الجبهات.

وأشارت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" إلى أن الخبراء في الجيش الروسي يعملون على تطوير هذا الروبوت لزيادة مداه العملياتي وتحسين قدراته القتالية.

وتبعا للمطورين، يمكن تشغيل أكثر من روبوت في وقت واحد على خطوط الجبهة لإرغام العدو على التراجع وتدمير مواقعه وقواته.

زوّد الروبوت الجديد بأنظمة تحكم رقمية متطورة، وأنظمة تحديد المواقع عبر القصور الذاتي وعبر الأقمار الصناعية، ما يمكنه من تحديد موقعه وموقع أهدافه بدقة، كما حصل على تقنيات متطورة لتحديد موقع الهدف وحساب مسارات القنابل مع مراعاة التضاريس والظروف الجوية أثناء المعركة.

يمكن للروبوت الحركة بسرعة تصل إلى 30 كلم/ساعة، كما يمكن استعماله في مهمات الاستطلاع والرصد العسكري أيضا، أو استخدامه في مهمات لمرة واحدة بمدى رحلة يصل إلى 50 كلم.