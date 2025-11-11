متحدث الخارجية لـ صدى البلد: تحركات مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

تواصل وزارة الخارجية المصرية تحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي في ظل الحراك الدبلوماسي المكثّف الذي تقوده القاهرة دعماً لجهود تثبيت التهدئة في قطاع غزة، لتأمين استقرار الأوضاع وإعادة إعمار القطاع، وذلك انطلاقاً من مسؤولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية ودورها المحوري في إرساء السلام بالمنطقة.

صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، بأن وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي يواصل اتصالاته المكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في إطار الجهود المصرية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبناء على ما تحقق في قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكداً أن مصر تتحرك على كافة المستويات لضمان تثبيت الاتفاق بشكل كامل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني الشقيق عبر مسارات متوازية تشمل مواصلة جهود الوساطة بين الأطراف بشان الترتيبات الأمنية، ودفع جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار، فضلاً عن التحضير لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، والذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي لتخفيف معاناة سكان القطاع وتمكينهم من استعادة مقومات الحياة الكريمة.