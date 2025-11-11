قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتعد.ي على والدته بالضر.ب في كفر الشيخ
هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب
إقبال كثيف في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائي وأمني كامل
متحدث الخارجية لـ صدى البلد: تحركات مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
حسين الشحات: زيزو لاعب كبير يقدر يشيل فريق لوحده
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
بن غفير يوزع حلوى في الكنيست بعد إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
أخبار العالم

متحدث الخارجية لـ صدى البلد: تحركات مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

السفير تميم خلاف متحدث وزارة الخارجية
السفير تميم خلاف متحدث وزارة الخارجية
فرناس حفظي

تواصل وزارة الخارجية المصرية تحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي في ظل الحراك الدبلوماسي المكثّف الذي تقوده القاهرة دعماً لجهود تثبيت التهدئة في قطاع غزة، لتأمين استقرار الأوضاع وإعادة إعمار القطاع، وذلك انطلاقاً من مسؤولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية ودورها المحوري في إرساء السلام بالمنطقة.

صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، بأن وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي يواصل اتصالاته المكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في إطار الجهود المصرية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبناء على ما تحقق في قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكداً أن مصر تتحرك على كافة المستويات لضمان تثبيت الاتفاق بشكل كامل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني الشقيق عبر مسارات متوازية تشمل مواصلة جهود الوساطة بين الأطراف بشان الترتيبات الأمنية، ودفع جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار، فضلاً عن التحضير لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، والذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي لتخفيف معاناة سكان القطاع وتمكينهم من استعادة مقومات الحياة الكريمة.

قطاع غزة استقرار الأوضاع السفير تميم خلاف وزارة الخارجية بدر عبد العاطي وزير الخارجية متحدث الخارجية

