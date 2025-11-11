متحدث الخارجية لـ صدى البلد: القاهرة تتحرك على مسارين متوازيين لدعم التنمية والسلام في المنطقة

يواصل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي جهوداً مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي، سواء عبر تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي، أو من خلال الاتصالات الدؤوبة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبناء على ما تحقق في قمة شرم الشيخ للسلام، بما يجسد الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، بأن مشاركة السيد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي في منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي تأتي حرصا على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن المنتدى يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين وما تشهده من زخم متصاعد في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الخليج العربية، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وفرص واعدة وما توليه الحكومة من اهتمام بتشجيع الاستثمارات الخليجية ودعم الشراكات التنموية المشتركة.

كما اوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي يواصل اتصالاته المكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في إطار الجهود المصرية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبناء على ما تحقق في قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكداً أن مصر تتحرك على كافة المستويات لضمان تثبيت الاتفاق بشكل كامل.

وتابع المتحدث الرسمي أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني الشقيق عبر مسارات متوازية تشمل مواصلة جهود الوساطة بين الأطراف بشان الترتيبات الأمنية، ودفع جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار، فضلاً عن التحضير لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، والذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي لتخفيف معاناة سكان القطاع وتمكينهم من استعادة مقومات الحياة الكريمة.