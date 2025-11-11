وزير الخارجية ونظيره الروسي يناقشان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين

جرى اتصال هاتفي أمس الإثنين بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، حيث أكد الجانبان اعتزازهما بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من تطور ملحوظ في مختلف المجالات. وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما في ذلك متابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الوزاري الروسي–الأفريقي المقرر انعقاده القاهرة، حيث اتفق الوزيران على أهمية التنسيق الوثيق بين الجانبين لضمان تحقيق مخرجات ملموسة تسهم في تعزيز التعاون الأفريقي-الروسي. وأكد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد الحرص على إنجاح المؤتمر وتعظيم نتائجه بما يعزز الشراكات التنموية والاقتصادية بين روسيا ودول القارة، ويدعم أولويات التنمية المستدامة في أفريقيا.