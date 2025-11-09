قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش
شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
مقالات

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

إبراهيم الشاذلي
إبراهيم الشاذلي
إبراهيم الشاذلى

في مشهد يجمع بين الحنكة الإدارية والبصيرة الثقافية، نجح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تحويل أزمة فنية أثارت جدلاً عالميًا إلى فرصة لتعزيز صورة الغردقة ومصر ككل. الأزمة التي تصدرت وسائل الإعلام بعد حادثة سرقة لوحات فنية، تحولت بفضل رؤية المحافظ إلى منصة لإبراز التسامح، الفن، والإنسانية المصرية.

الذكاء في استثمار الأزمة

لم يقتصر دور المحافظ على مجرد التعاطف مع الحدث، بل استغل الواقعة لتسليط الضوء على الغردقة كوجهة سياحية وثقافية متميزة. بينما انشغلت الصحف العالمية بتفاصيل الجدل الفني، نجح المحافظ في إعادة توجيه الاهتمام نحو المحافظة، مقدّمًا نموذجًا دبلوماسيًا ناعمًا يظهر مصر بلدًا يحترم الفن ويحتضن المبدعين.

الغردقة منصة الفن والسياحة

الخطوة لم تكن مجرد استضافة رمزية، بل جزء من استراتيجية أوسع للترويج للسياحة الثقافية في البحر الأحمر. الغردقة اليوم ليست مجرد شواطئ وشعاب مرجانية، بل مساحة تفاعلية تجمع بين الفن والحضارة وروح التسامح، لتصبح نموذجًا للتسويق الذكي الذي يمزج بين القوة الناعمة والدعاية الفعلية.

درس عالمي في التحويل الإيجابي للأزمات

ما يميز هذه المبادرة هو القدرة على تحويل الحدث السلبي إلى فرصة إيجابية. ففي حين كان من الممكن أن تتسبب الأزمة في تشويه صورة مصر أمام الإعلام العالمي، نجح محافظ البحر الأحمر في قلب المعادلة: من الأزمة إلى رسالة سلام، ومن الجدل إلى جذب انتباه العالم نحو الغردقة.

الرسالة التي بعثها الحدث واضحة: مصر بلد الإنسانية والفن، بلد يعرف كيف يحول كل أزمة إلى فرصة، ويستثمر كل حدث في تعزيز صورته على الصعيدين الثقافي والسياحي. هذه الرؤية الذكية تمثل نموذجًا يحتذى به في إدارة الأزمات واستخدامها كأداة للترويج الدولي.

اللواء عمرو حنفي الغردقة السياحة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار

حياة خطاب

تجديد الثقة في حياة خطاب نائبا أول لرئيس اللجان البارالمبية الإفريقية

محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

شباب النواب تهنئ النادي الأهلي بالفوز ببطولة السوبر المصري

غرامة مالية

تنطلق غدًا.. غرامة 20 ألف جنيه حال نشر شائعات عن انتخابات النواب 2025

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

