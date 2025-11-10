اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من تجهيز جميع المقار واللجان الفرعية بكافة المستلزمات اللوجستية المطلوبة، من أدوات مكتبية وأوراق اقتراع، استعدادًا لانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأوضح بنداري، خلال لقاء خاص مع شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات، إلى جانب معاينة المقرات واللجان الفرعية، البالغ عددها 5606 لجنة في 14 محافظة تشملها المرحلة الأولى، مؤكدًا أن "كل الأمور ميسّرة بإذن الله، ومنذ الصباح الباكر سيتم متابعة فتح اللجان والتواصل مع رؤسائها لتذليل أي معوقات وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر".

وأشار إلى أن الهيئة وفرت تيسيرات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، حيث تم تجهيز مقاعد مخصصة لهم في جميع المقرات، واختيار اللجان في الطوابق الأرضية لتسهيل دخولهم وخروجهم دون عناء، مضيفًا: "كبار السن وذوي الهمم هم جزء أصيل من المجتمع، ونسعى لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية بما يليق بمصر".

وبيّن أن الهيئة اعتمدت عددًا من الوسائل الميسّرة، منها كروت بلغة برايل لذوي الإعاقة البصرية تتضمن إرشادات حول كيفية الإدلاء بالصوت، فضلًا عن بوسترات بلغة الإشارة والرموز الإشارية الموضوعة على بطاقات الاقتراع لتمكين ذوي الإعاقة السمعية من فهم آلية التصويت وعدد المرشحين المطلوب اختيارهم، لتفادي بطلان الصوت.

وشدد بنداري على ضرورة التقيد بالعدد المحدد للمرشحين المدون على ورقة الاقتراع، موضحًا أن اختيار عدد أكبر أو أقل من المطلوب يؤدي إلى بطلان الصوت.