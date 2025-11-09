قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة حاسمة.. الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة ببرنامج "على مسؤوليتي"| بث مباشر
سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث
خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
محمد شحتة

تقدم الإعلامي خالد أبو بكر، بشكوى إلى رئيس مجلس الشيوخ بتصحيح الرواية التي ذكرها النائب ياسر جلال في حفل تكريمه بمهرجان وهران في الجزائر.

وقال خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن ياسر جلال، الآن نائب في مجلس الشيوخ وما فعله أمر يستوجب التحقيق للغيرة على تاريخ مصر، وعلى مجلس الشيوخ التحقيق في هذا الأمر.

وتابع: منتظر من مجلس الشيوخ تصحيح وتدقيق ما قاله النائب ياسر جلال، وفي حالة خطأها يصدر قرار بإحالة العضو إلى مجلس تأديب، وفي حالة صحة الرواية انصف العضو، وفي حالة خطأ الرواية انصف مصر كلها من هذا الخطأ.

وأكد خالد أبو بكر، أن تاريخ مصر مش بتاعنا احنا مع حبي وتقديري للفنان ياسر جلال، ولكن هذا أمر يستوجب تحقيق وجوبي للغيرة على تاريخ مصر.
 

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

