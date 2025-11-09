خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

تقدم الإعلامي خالد أبو بكر، بشكوى إلى رئيس مجلس الشيوخ بتصحيح الرواية التي ذكرها النائب ياسر جلال في حفل تكريمه بمهرجان وهران في الجزائر.

وقال خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن ياسر جلال، الآن نائب في مجلس الشيوخ وما فعله أمر يستوجب التحقيق للغيرة على تاريخ مصر، وعلى مجلس الشيوخ التحقيق في هذا الأمر.

وتابع: منتظر من مجلس الشيوخ تصحيح وتدقيق ما قاله النائب ياسر جلال، وفي حالة خطأها يصدر قرار بإحالة العضو إلى مجلس تأديب، وفي حالة صحة الرواية انصف العضو، وفي حالة خطأ الرواية انصف مصر كلها من هذا الخطأ.

وأكد خالد أبو بكر، أن تاريخ مصر مش بتاعنا احنا مع حبي وتقديري للفنان ياسر جلال، ولكن هذا أمر يستوجب تحقيق وجوبي للغيرة على تاريخ مصر.

