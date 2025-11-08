على طريقة مرجان .. ياسر جلال يعلق على ظهوره فى مجلس الشيوخ يتحدث فى الهاتف

علق الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال على الصورة الذى نشرها مؤخرا خلال وجوده فى مجلس الشيوخ وهو يتحدث فى الهاتف المحمول على طريقة مشهد عادل إمام الشهير بفيلم مرجان أحمد مرجان.

وقال ياسر جلال خلال لقائه “et بالعربي” ، “انا كنت فعلا بتكلم فى التليفون وكان جنبي الناءب محمود صلاح صديقي واخويا ، وكنا فى الفترة دى بننتخب رئيس المجلس والوكلاء وكان كل المجلس بيتكلم فى التليفون عشان بنرتب لأن دى حاجات عملية انتخابية ”.

وعن توقع الجمهور بأنه كان فى هذه اللحظة يتحدث مع زوجته ، قال ياسر جلال: “خلى الناس تعيش وتنبسط وتفتكر اللى هى عايزاه وانا بشوف ان اى حد مشهور هو مش ملك نفسه هو ملك الأخرين”.

ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودي

من ناحية أخرى، شارك الفنان ياسر جلال متابعيه بمجموعة من الصور من كواليس مسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي»، والمقرر عرضه في رمضان 2026 من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”.

يذكر أن الفنان ياسر جلال أعلن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان «كلهم بيحبوا مودي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومن المتوقع أن يأتي في إطار كوميدي اجتماعي.

وشارك جلال جمهوره صورًا من جلسات التحضير للمسلسل، حيث ظهر برفقة أبطال العمل، ومنهم ميرفت أمين، وآيتن عامر، ومصطفى أبو سريع، وريهام الشنواني، وهدى الإتربي، ومحسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين المشاركين.

وينتظر ياسر جلال عرض مسلسله الجديد بعنوان «للعدالة وجه آخر»، الذي يتكوّن من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، إذ يجسد ياسر جلال شخصية مذيع تلفزيوني يفتح ملفًا شائكًا حول تجارة الأعضاء البشرية، ليجد نفسه في مواجهة مع شبكة من رجال الأعمال المتورطين، الذين يسعون لإسكاته بأي وسيلة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال كل من: أروى جودة، ومحمد علاء، ونوران ماجد، ونور إيهاب، وعابد عناني، ومينا نبيل، وأمجد الحجار، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو، وإنتاج محمد مشيش.