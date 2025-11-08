قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على طريقة مرجان .. ياسر جلال يعلق على ظهوره فى مجلس الشيوخ يتحدث فى الهاتف

ياسر جلال
ياسر جلال
تقى الجيزاوي

علق الفنان وعضو مجلس الشيوخ  ياسر جلال على الصورة الذى نشرها مؤخرا خلال وجوده فى مجلس الشيوخ وهو يتحدث فى الهاتف المحمول على طريقة مشهد عادل إمام الشهير بفيلم مرجان أحمد مرجان.

وقال ياسر جلال خلال لقائه “et بالعربي” ، “انا كنت فعلا بتكلم فى التليفون وكان جنبي الناءب محمود صلاح صديقي واخويا ، وكنا فى الفترة دى بننتخب رئيس المجلس والوكلاء وكان كل المجلس بيتكلم فى التليفون عشان بنرتب لأن دى حاجات عملية انتخابية ”.

وعن توقع الجمهور بأنه كان فى هذه اللحظة يتحدث مع زوجته ، قال ياسر جلال: “خلى الناس تعيش وتنبسط وتفتكر اللى هى عايزاه وانا بشوف ان اى حد مشهور هو مش ملك نفسه هو ملك الأخرين”.

ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودي

من ناحية أخرى، شارك الفنان ياسر جلال متابعيه بمجموعة من الصور من كواليس مسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي»، والمقرر عرضه في رمضان 2026 من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”.

يذكر أن الفنان ياسر جلال أعلن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان «كلهم بيحبوا مودي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومن المتوقع أن يأتي في إطار كوميدي اجتماعي.

وشارك جلال جمهوره صورًا من جلسات التحضير للمسلسل، حيث ظهر برفقة أبطال العمل، ومنهم ميرفت أمين، وآيتن عامر، ومصطفى أبو سريع، وريهام الشنواني، وهدى الإتربي، ومحسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين المشاركين.

وينتظر ياسر جلال عرض مسلسله الجديد بعنوان «للعدالة وجه آخر»، الذي يتكوّن من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، إذ يجسد ياسر جلال شخصية مذيع تلفزيوني يفتح ملفًا شائكًا حول تجارة الأعضاء البشرية، ليجد نفسه في مواجهة مع شبكة من رجال الأعمال المتورطين، الذين يسعون لإسكاته بأي وسيلة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال كل من: أروى جودة، ومحمد علاء، ونوران ماجد، ونور إيهاب، وعابد عناني، ومينا نبيل، وأمجد الحجار، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو، وإنتاج محمد مشيش.

ياسر جلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي فيلم مرجان أحمد مرجان عادل إمام مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

سبورتنج يعبر الجزيرة ويتأهل لنهائي دوري مرتبط السلة للسيدات

سبورتنج يعبر الجزيرة ويتأهل لنهائي دوري مرتبط السلة للسيدات

وزارة الشباب والرياضة

دعم مالي شامل لمراكز الشباب والأندية الرياضية في دمياط بمليوني جنيه

روبن أموريم

أموريم بعد تعادل مانشستر يونايتد مع توتنهام: يومنا كان للفوز.. لكنني فخور برد فعل اللاعبين

بالصور

بسبب كسر بخط الطرد الرئيسي .. انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق بمدينة أسيوط

إنقطاع مياه الشرب
إنقطاع مياه الشرب
إنقطاع مياه الشرب

طريقة عمل شوربة الطماطم.. وصفة سهلة وسريعة بطعم غني

طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم

هيفاء وهبي تتألّق في حفلٍ جماهيري كامل العدد بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن

امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد