توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ياسر جلال: يا رب أكون أثرت في الناس بأعمالي

ياسر جلال
ياسر جلال
سعيد فراج

كشف الفنان ياسر جلال عن سعادته بآراء الجمهور حول الأعمال التى يقدمها فى الفترة الأخيرة والتى لاقت نجاحا كبيرا، مؤكدا أن هذا يعنى أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع أعماله حتى لمست قلوبهم. 

وقال ياسر جلال، فى تصريحات تلفزيونية: “يا رب أكون قدرت أقدم حاجة للناس اللي تابعتني واتفرجت عليا، لأن كل شغلي طالع من قلبي وبكون مقتنع بيه، يا رب أكون فعلًا أثرت في الناس وسبت عندهم علامة يفتكروني بيها بعد عمر طويل، وشغلنا في الفن صعب، ممكن عمل فني يتعرض وتاني يوم الناس كلها تعرفه، الشهرة أسرع، لكن الحفاظ على القيمة اللي بتقدمها هو الأصعب فعلًا”.

ياسر جلال بمسلسل “كلهم بيحبو مودي” 

من ناحية أخرى، شارك الفنان ياسر جلال متابعيه بمجموعة من الصور من كواليس مسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي»، والمقرر عرضه في رمضان 2026 من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”.

يذكر أن الفنان ياسر جلال أعلن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان «كلهم بيحبوا مودي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومن المتوقع أن يأتي في إطار كوميدي اجتماعي.

وشارك جلال جمهوره صورًا من جلسات التحضير للمسلسل، حيث ظهر برفقة أبطال العمل، ومنهم ميرفت أمين، وآيتن عامر، ومصطفى أبو سريع، وريهام الشنواني، وهدى الإتربي، ومحسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين المشاركين.

وينتظر ياسر جلال عرض مسلسله الجديد بعنوان «للعدالة وجه آخر»، الذي يتكوّن من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، إذ يجسد ياسر جلال شخصية مذيع تلفزيوني يفتح ملفًا شائكًا حول تجارة الأعضاء البشرية، ليجد نفسه في مواجهة مع شبكة من رجال الأعمال المتورطين، الذين يسعون لإسكاته بأي وسيلة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال كل من: أروى جودة، ومحمد علاء، ونوران ماجد، ونور إيهاب، وعابد عناني، ومينا نبيل، وأمجد الحجار، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو، وإنتاج محمد مشيش.

الفنان ياسر جلال ياسر جلال أعمال ياسر جلال أفلام ياسر جلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

المتحف المصرى الكبير

رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

أرشيفية

الوضع الميداني في أوكرانيا يسير نحو مزيد من التعقيد | تفاصيل

صورة أرشيفية

مراسل القاهرة الإخبارية: الوضع الميداني في أوكرانيا يسير نحو مزيد من التعقيد

أرشيفية

محمد طارق: «القاهرة السينمائي 46» منصة عالمية بـ150 فيلماً بروح جديدة

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

طريقة عمل البليلة باللبن

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

