ياسر جلال: يا رب أكون أثرت في الناس بأعمالي

كشف الفنان ياسر جلال عن سعادته بآراء الجمهور حول الأعمال التى يقدمها فى الفترة الأخيرة والتى لاقت نجاحا كبيرا، مؤكدا أن هذا يعنى أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع أعماله حتى لمست قلوبهم.

وقال ياسر جلال، فى تصريحات تلفزيونية: “يا رب أكون قدرت أقدم حاجة للناس اللي تابعتني واتفرجت عليا، لأن كل شغلي طالع من قلبي وبكون مقتنع بيه، يا رب أكون فعلًا أثرت في الناس وسبت عندهم علامة يفتكروني بيها بعد عمر طويل، وشغلنا في الفن صعب، ممكن عمل فني يتعرض وتاني يوم الناس كلها تعرفه، الشهرة أسرع، لكن الحفاظ على القيمة اللي بتقدمها هو الأصعب فعلًا”.

ياسر جلال بمسلسل “كلهم بيحبو مودي”

من ناحية أخرى، شارك الفنان ياسر جلال متابعيه بمجموعة من الصور من كواليس مسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي»، والمقرر عرضه في رمضان 2026 من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”.

يذكر أن الفنان ياسر جلال أعلن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان «كلهم بيحبوا مودي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومن المتوقع أن يأتي في إطار كوميدي اجتماعي.

وشارك جلال جمهوره صورًا من جلسات التحضير للمسلسل، حيث ظهر برفقة أبطال العمل، ومنهم ميرفت أمين، وآيتن عامر، ومصطفى أبو سريع، وريهام الشنواني، وهدى الإتربي، ومحسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين المشاركين.

وينتظر ياسر جلال عرض مسلسله الجديد بعنوان «للعدالة وجه آخر»، الذي يتكوّن من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، إذ يجسد ياسر جلال شخصية مذيع تلفزيوني يفتح ملفًا شائكًا حول تجارة الأعضاء البشرية، ليجد نفسه في مواجهة مع شبكة من رجال الأعمال المتورطين، الذين يسعون لإسكاته بأي وسيلة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال كل من: أروى جودة، ومحمد علاء، ونوران ماجد، ونور إيهاب، وعابد عناني، ومينا نبيل، وأمجد الحجار، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو، وإنتاج محمد مشيش.