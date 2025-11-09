9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

أعلنت وزارة النقل العراقية أن تسع طائرات هبطت اضطرارياً في مطار البصرة الدولي نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها دولة الكويت، ما حال دون تمكنها من الهبوط في مطار الكويت الدولي.



وأوضحت الوزارة أن سلطات المطار وفّرت التسهيلات اللازمة للطائرات والركاب إلى حين تحسّن الظروف الجوية وعودة حركة الطيران إلى طبيعتها.

وبيّنت إدارة المطارات العراقية في بيان، أن مطارات البلاد جاهزة لاستقبال الرحلات المجدولة والتي تهبط اضطرارياً، كما أن ملاكات المطارات العراقية مهيّأة للتعامل معها، فضلًا عن امتلاكها أجهزة ملاحية ذات مناشئ عالمية.



ومن جانبها، أكدت إدارة مطار البصرة الدولي، أن المطار مستعد دائماً لاستقبال أي حالة طارئة، بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار الحركة الجوية بانسيابية تامة.

