الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استثنائية وسط تفاؤل حذر بقرب إنهاء أطول إغلاق حكومي
خبير مصرفي: الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلى 50 مليار دولار بعد أن كان 16 في 2014
الصلاة على النبي.. أفضل 3 صيغ تفتح لك أبواب الخير
التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول يجذب زوار المتحف المصري بالتحرير
كوريا الشمالية تتوعد واشنطن بخطوات هجومية بعد محادثات أمنية مع سيول
وزير الزراعة عن انتشار الحمى القلاعية: الخسائر طفيفة.. وتوفير 8 ملايين جرعة لقاح
بي إم دابليو تستعد لاطلاق iX4 الجديدة.. هل تنافس TESLA؟
والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر
البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش
شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
أخبار العالم

البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش

القسم الخارجي

حذر رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفين هاسيت، من احتمال تقلص الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، إذا استمر الإغلاق الحكومي الراهن.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية اليوم الأحد، إن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في حركة الطيران، لاسيما خلال فترة الأعياد، مشيراً إلى أن عيد الشكر في نوفمبر يُعد من أكثر المواسم حيوية للنشاط الاقتصادي الأمريكي.

وأضاف أن توقف السفر خلال هذه الفترة الحساسة قد يتسبب في تراجع الأداء الاقتصادي العام، مضيفاً: «إذا لم يسافر الناس خلال عطلة عيد الشكر، فقد نواجه ربعاً اقتصادياً سلبياً».

وأشار هاسيت إلى تقديرات مصرف "غولدمان ساكس" التي توقعت أن يؤدي توقف عمل الحكومة إلى خسارة نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، محذراً من أن هذه النسبة قد ترتفع في حال استمرار الأزمة لفترة أطول.

ويُذكر أن الإغلاق الحكومي الأمريكي مستمر منذ الأول من أكتوبر الماضي، نتيجة الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس بشأن قانون تمويل الحكومة، ما أدى إلى تعليق عمل آلاف الموظفين الفيدراليين أو إحالتهم إلى إجازات قسرية، وسط تحذيرات من انعكاسات اقتصادية متزايدة على الأسواق الأمريكية.

البيت الأبيض كيفين هاسيت الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الإغلاق الحكومي حركة الطيران غولدمان ساكس الكونغرس

