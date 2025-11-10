البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش

حذر رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفين هاسيت، من احتمال تقلص الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، إذا استمر الإغلاق الحكومي الراهن.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية اليوم الأحد، إن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في حركة الطيران، لاسيما خلال فترة الأعياد، مشيراً إلى أن عيد الشكر في نوفمبر يُعد من أكثر المواسم حيوية للنشاط الاقتصادي الأمريكي.

وأضاف أن توقف السفر خلال هذه الفترة الحساسة قد يتسبب في تراجع الأداء الاقتصادي العام، مضيفاً: «إذا لم يسافر الناس خلال عطلة عيد الشكر، فقد نواجه ربعاً اقتصادياً سلبياً».

وأشار هاسيت إلى تقديرات مصرف "غولدمان ساكس" التي توقعت أن يؤدي توقف عمل الحكومة إلى خسارة نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، محذراً من أن هذه النسبة قد ترتفع في حال استمرار الأزمة لفترة أطول.

ويُذكر أن الإغلاق الحكومي الأمريكي مستمر منذ الأول من أكتوبر الماضي، نتيجة الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس بشأن قانون تمويل الحكومة، ما أدى إلى تعليق عمل آلاف الموظفين الفيدراليين أو إحالتهم إلى إجازات قسرية، وسط تحذيرات من انعكاسات اقتصادية متزايدة على الأسواق الأمريكية.