خبير مصرفي: الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلى 50 مليار دولار بعد أن كان 16 في 2014

أكد دكتور علاء علي، الخبير المصرفي، أن الإحتياطي النقدي عام 2014 وصل إلى 16 مليار دولار، مشيرا إلى أنه وصلنا إلى 50 مليار دولار، لأول مرة في التاريخ وهذا الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية داخل الدولة، إضافة إلى الذهب.

وقال علاء علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن إرتفاع الإحتياطي النقدي يعطي الثقة في الإقتصاد المصري، مؤكدا أن التنوع الإقتصادي الذي شهدته الدولة كان جيد.

وتابع الخبير المصرفي، أن تحويلات العمالين في الخارج وصلت إلى 36 مليار دولار، إضافة إلأ تحقيق عائد من السياحة وصل إلى 17 مليار دولار، والصفقات التي تم إبرامها مع الإمارات على رأسها صفقة رأس الحكمة كان لها عائدات ضخمة.

