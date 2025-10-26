خبير مصرفي يكشف مزايا التوسع في خدمات الشمول المالي على المواطنين

قال الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم، إن البنك المركزي يسعى في سياسته خلال الأعوام الماضية لتحقيق مستهدفات فيما يتعلق بوصول الشمول المالي للمواطنين.

وأضاف عيد خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، وسارة مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن الشمول يعني استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشكل عام والمصرفية بشكل خاص.

وأشار إلى أن الخدمات المالية والمصرفية تيسر وتسهل نمط ومعيشة المواطنين وتحافظ على دخولهم وبناء عليه البنك المركزي يتابع هذا مع القطاع المصرفي والبنوك تتعامل مع بعضها في هذا الإطار.

واختتم أنه حينما يستفيد ويتمتع المواطنين بخدمات الشمول المالي فإن ذلك يحقق كفاءة للوضع الاقتصادي ككل، وكل ما نسب الشمول المالي ترتفع يقابله زيادة كفاءة الاقتصاد، لافتا إلى أن الشمول المالي يجنب التعامل بالكاش.

