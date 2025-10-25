ميرفت ألكسان: الإصلاحات الهيكلية عززت ثقة المستثمرين وساهمت في استقرار الاقتصاد

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن تحقيق نتائج إيجابية في معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدة أن الاقتصاد استعاد ثقة المستثمرين بفضل السياسات الإصلاحية والهيكلية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

و أشارت " ألكسان" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن الملف الاقتصادي على رأس أولويات الحكومة، مؤكدة التزامها ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تمكين القطاع الخاص لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

و أكدت عضو النواب أن الاقتصاد المصري أصبح وجهة استثمارية جاذبة تتمتع بفرص تنافسية متنوعة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تجدر الاشارة إلى أن تجدر الإشارة إلى أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي بمصر يتجاوز التوقعات ويسجل ٤,٤٪ بأداء قوى للتصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات فى مصر بمعدل نمو ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي.



قال كجوك، فى لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners» المتخصصة فى إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، إن الاقتصاد المصرى بدأ فى استعادة ثقة المستثمرين، وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة.