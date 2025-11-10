شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، انتقادات حادة لفريق الكرة الحالي بالنادي، عقب خسارته أمام الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري 2025، مؤكدًا أن أزمة الفريق لا تتعلق بالأموال فقط، بل بعمق الاختيارات الفنية والإدارية منذ بداية الموسم.

مشكلات الزمالك لا تتوقف عند الجانب المالي

قال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة MBC مصر: “الزمالك عنده مشاكل كتير ومش مشكلة فلوس بس”، مشيرًا إلى أن التعاقد مع اللاعبين الجدد تم قبل أزمة أرض النادي، ما يعني أن الخلل يعود إلى سوء التخطيط أكثر من أي أزمة مالية.

وأضاف أن الأزمة الحالية تتعلق بـ”الرؤية الإدارية والفنية”، موضحًا أن الزمالك لم يحسن اختيار العناصر التي تمثل الفريق في الموسم الجديد، وهو ما انعكس سلبًا على الأداء في البطولات الكبرى.

انتقادات لاختيارات اللاعبين

انتقد شيكابالا بشدة مستوى بعض لاعبي الزمالك الحاليين، مؤكدًا أن هناك عناصر لا تستحق ارتداء قميص القلعة البيضاء. وقال: “الفريق معمول غلط قبل بداية الموسم، وفيه لاعيبة متستحقش تلبس تيشيرت الزمالك”.

وأكد أن اسم الزمالك أكبر من أي لاعب، وأن ارتداء القميص الأبيض يتطلب مسؤولية وشخصية داخل وخارج الملعب.

دعوة لإصلاح شامل في يناير

طالب شيكابالا إدارة النادي بضرورة إجراء تغييرات جذرية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قائلاً: “لازم الزمالك في يناير يختار لاعيبة تقدر تلبس التيشيرت وتقدره”، في إشارة إلى أهمية التعاقد مع لاعبين يمتلكون الروح والانتماء قبل المهارة.

تفاصيل الخسارة والمكافآت المالية

وخسر الزمالك بقيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف أمام الأهلي بنتيجة (2-0) على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، ليتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025.

وحصل الزمالك على 250 ألف دولار نظير مشاركته وحصده المركز الثاني، بينما نال الأهلي 350 ألف دولار بوصفه البطل



