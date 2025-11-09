‏رغم الخسارة .. إبراهيم فايق يشيد بنادي الزمالك: يستحق تحية كبيرة

علق الإعلامي إبراهيم فايق بعد فوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب إبراهيم فايق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك رغم الخسارة يستحق اشادة وتحية كبيرة جدا على ما قدمه خلال البطولة والمباراة أمام الأهلي.. كان كبيرا وندا كالعادة".

توج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر ويسددها مروان عطية على الفور فتسكن شباك محمد عواد.

وألغى هدف لنادي الزمالك بعد قرار من الفرار يفيد بوجود لمس يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 9، ولكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أبعدها ببراعة إلى ركنية.