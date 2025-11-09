كريم رمزي: هايل يا أهلي.. عرف يقوم بسرعة كعادته والزمالك لسه معندوش فريق بطولة

أشاد الإعلامي كريم رمزي بالأداء الذي قدمه النادي الأهلي عقب فوزه ببطولة السوبر على حساب الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر أثبت قدرته الدائمة على العودة بقوة رغم الظروف الصعبة التي مر بها مؤخرًا في بطولة الدوري.

وكتب رمزي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “هايل الأهلي، دخل البطولة وهو في وضع صعب على مستوى النتائج في الدوري، بسرعة يلم نفسه بمدرب خد أول بطولة بسرعة، ولاعبين كبار تحدوا نفسهم علشان يظهروا كبار قدام جمهورهم. النهاردة زيزو وبن شرقي ممتازين ومعاهم مروان وديانج وكل اللاعبين.. برافو الأهلي بيعرف يقوم بسرعة كعادته. بالنسبة للزمالك فببساطة لسه معندوش فريق بطولة.. لسه كتير.”



وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.