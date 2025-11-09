قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب
وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني
مانشستر سيتي يتقدم بثنائية على ليفربول في الشوط الأول بالبريميرليج
الرقابة المالية: أصدرنا 47 قرارا لتنظيم القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد
6 أشهر على حبرية البابا لاون.. بابا السلام في عالم ممزق بالحروب
هل يذهب الإنسان للمعالجين بالقرآن للسحر؟.. الإفتاء تكشف خطوات العلاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إسلام صادق : عبدالرؤوف مكسب الزمالك الوحيد في بطولة كأس السوبر

الزمالك
الزمالك
علا محمد

علق الإعلامي إسلام صادق ، بعد فوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري، للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الاهلي زعيما للكرة المصرية بعد الفوز 
على الزمالك في السوبر المصري بهدفين للاشيء ..زيزو وبن شرقي وديانج وعطية تألقوا ..وطاهر يرد بقوة على “الأراجوز”.. عبد الرؤوف مكسب الزمالك الوحيد في البطولة".

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر ويسددها مروان عطية على الفور فتسكن شباك محمد عواد.

وألغى هدف لنادي الزمالك بعد قرار من الفرار يفيد بوجود لمس يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 9، ولكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أبعدها ببراعة إلى ركنية.

