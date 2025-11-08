إعلامي يوجه رسالة مؤثرة لـ شيكابالا: كنا بنضمن الماتش قبل ما نلعبه

وجة الإعلامي عمرو الدرديري رسالة مؤثرة لنجم الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري:أول نهائي هنلعبة من غيرك يـ شيكا ، الله يرحم أيامك كنا بنضمن اي ماتش ضدهم قبل ما نلعبه .

موعد مباراة الأهلى والزمالك

يلتقى الأهلى نظيره الزمالك فى نهائى بطولة كأس السوبر المحلى يوم الأحد المقبل 9 نوفمبر، على استاد محمد بن زايد بالإمارات، وتنطلق فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ستنقل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قنوات: دبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية، وأون سبورت.

ويسبق النهائي مواجهة تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على ملعب آل نهيان في أبوظبي.

يحصل الفريق الفائز بلقب السوبر المصرى على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 200 ألف دولار، ويحصل كل من الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا على 50 ألف دولار نظير المشاركة فى البطولة.

جدير بالذكر أن مسابقة السوبر المصري تجمع كل من: بطل الدوري الأهلي، وبطل الكأس الزمالك، وبطل كأس رابطة الأندية المحترفة سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى وصيف الدوري بيراميدز بالكارت الذهبي.