شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك

وجه محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، رسائل مؤثرة إلى أحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب رحيله عن القلعة البيضاء.

كان زيزو، رحل عن صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي، لينتقل لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر.



وقال شيكابالا، لـ زيزو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشرق»: «أنا زعلت، زعلت عليك، لأن هو كان هيتحط في حتة عندنا بطريقة الناس كانوا شايلينه على دماغهم وحاطينه في حتة كان هيوصلها ومش هيوصلها في النادي الأهلي».

وأشار: «أنا لو رجع بيا الزمن مش همشي للنادي الأهلي، ولن احتد على الكابتن حسن شحاتة، خلال فترة توليه تدريب الزمالك».

