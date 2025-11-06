قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
واشنطن تمهد لعهد جديد بغزة.. مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب وتطبيق رؤية ترامب للشرق الأوسط
قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي
أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي: الدعم السريع أكبر تهديد لأمن السودان واستقراره
رفضنا حبا في الزمالك.. غانم سلطان يكشف عن مفاوضات الخطيب لانتقال نجله للأهلي
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك

زيزو
زيزو
يمنى عبد الظاهر

وجه محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، رسائل مؤثرة إلى أحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب رحيله عن القلعة البيضاء.

كان زيزو، رحل عن صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي، لينتقل لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر.

وقال شيكابالا، لـ زيزو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشرق»: «أنا زعلت، زعلت عليك، لأن هو كان هيتحط في حتة عندنا بطريقة الناس كانوا شايلينه على دماغهم وحاطينه في حتة كان هيوصلها ومش هيوصلها في النادي الأهلي».

وأشار: «أنا لو رجع بيا الزمن مش همشي للنادي الأهلي، ولن احتد على الكابتن حسن شحاتة، خلال فترة توليه تدريب الزمالك».
 

