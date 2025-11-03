شيكابالا: أدعم تجربة جون إدوارد.. وكل ما أريده مصلحة الزمالك

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، عن دعمه الكامل لجون إدوارد المدير الرياضي الجديد بالقلعة البيضاء، مؤكداً رغبته في نجاح مشروعه الرياضي داخل النادي.

وقال شيكابالا في تصريحات له: أتمنى أن تنجح تجربة جون مع الزمالك، وتنجح فكرة المشروع الرياضي، لأن كل ما أريده هو مصلحة الفارس الأبيض.

وأضاف أنه تواصل هاتفياً مع رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس وأبلغه بقراره النهائي بالاعتزال، قائلاً: "قولت له خلاص مش قادر أستمر، وهعتزل، لكنه رفض وقال لا ينفعش، لكني كنت مصمم على قراري".

وأوضح شيكابالا أن محمد العاصي تواصل معه بخصوص ملف جون إدوارد، مؤكدًا أنه كان قد حسم قراره بالاعتزال بالفعل، مضيفًا أنه يقوم بتوجيه بعض النصائح لجون من أجل إنجاح التجربة.

وشدد على أنه لا يصح القول إن جماهير الزمالك يُحرّكها أحد، قائلاً: جمهور الزمالك هو الثابت الوحيد في النادي، وكل ما تحصل أزمة يقولوا بسبب شيكابالا، وأنا بطلت كورة خلاص.