غانم سلطان: الكرة المصرية تعاني من ندرة المواهب.. وأسعار اللاعبين مبالغ فيها

أكد غانم سلطان نجم نادي الزمالك السابق أن الكرة المصرية تعاني من ندرة المواهب في الفترة الأخيرة ، مشيراً إلى أن هذا الأمر أضر كثيراً بالمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية.

وقال غانم سلطان في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:

الكرة المصرية تدفع ثمن عدم الاهتمام الكافي بتطوير قطاعات الناشئين في الأندية ، وهو ما انعكس على منتخب الشباب في كأس العالم الذي أقيم بتشيلي.

وتابع: جودة اللاعبين في الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية ليست في أفضل حال بالنظر إلى أسعار اللاعبين التي أصبحت مبالغ فيها إلى حد كبير ، وجميعهم أصبحوا يبحثون عن المادة ، دون النظر إلى المستوى الفني المرجو تقديمه.