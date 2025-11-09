عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

أثار الإعلامي عمرو أديب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره المفاجئ على الهواء مرتديًا الجلابية الصعيدي خلال حلقة برنامجه الشهير "الحكاية"، في رد واضح على تصريحات الإعلامية سمر فرج فودة التي سخرت من الزي الصعيدي واعتبرت أنه "لا يمثل هوية مصر".

وجاء ظهور أديب بالجلابية مصحوبًا بالكوفية والعصا، في مشهد اعتبره الجمهور رسالة قوية للدفاع عن الهوية المصرية والتراث الصعيدي، مؤكدين أن ما فعله أديب هو تعبير راقٍ عن الانتماء والاعتزاز بالأصول.

في المقابل، نشرت سمر فودة عبر صفحتها على "فيسبوك" كلمة "أرجوز" دون الإشارة إلى أي أسماء، إلا أن المتابعين رأوا أنها تلميح ساخر تجاه عمرو أديب بعد ظهوره الأخير.

