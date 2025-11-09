استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب

أعلن المجلس عن استمرار عمل غرفة العمليات المركزية التي شكلها المجلس لمتابعة عملية تصويت المصريين بالداخل والخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، بمرحلتيها الأولى والثانية.

وتواصل غرفة العمليات أعمالها غدًا الاثنين لمتابعة المرحلة الأولى من عملية تصويت المصريين بالداخل وتستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع، وكان المجلس قد تابع من قبل تصويت المصريين في الخارج خلال المرحلة الأولى التي أُجريت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأكد المجلس أن غرفة العمليات تتابع كافة سبل الإتاحة والتيسير للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء عملية التصويت، بمختلف فئاتهم من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والصم وضعاف السمع وقصار القامة، بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بسهولة وكرامة.

تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة سير العملية الانتخابية

كما تتواصل غرفة العمليات على مدار الساعة مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات؛ للتنسيق المستمر وتبادل المعلومات فيما يتعلق بتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وتعمل الغرفة أيضًا على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة في المحافظات المشمولة بالمرحلة الأولى.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل رسالة مهمة تؤكد وعيهم السياسي ودورهم الفاعل في بناء الوطن، مؤكدة أن صوتهم له قيمة مؤثرة ودلالة قوية على مشاركتهم في الحياة العامة وصنع القرار.

وأضافت أن المجلس يتابع العملية الانتخابية من خلال الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على تصاريح متابعة رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات في المحافظات التي تُجرى بها الانتخابات، فضلًا عن المتابعة الميدانية من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة المعتمدة لدى المجلس.

ويقدم المجلس ضمن خدمات غرفة العمليات دعمًا فنيًا بلغة الإشارة من خلال خاصية الفيديو كول لتسهيل تواصل الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى تخصهم أثناء سير العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تشمل: الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح.