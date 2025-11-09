قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب

عمليات القومي للإعاقة
عمليات القومي للإعاقة
أمل مجدى

أعلن المجلس عن استمرار عمل غرفة العمليات المركزية التي شكلها المجلس لمتابعة عملية تصويت المصريين بالداخل والخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، بمرحلتيها الأولى والثانية.

وتواصل غرفة العمليات أعمالها غدًا الاثنين لمتابعة المرحلة الأولى من عملية تصويت المصريين بالداخل وتستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع، وكان المجلس قد تابع من قبل تصويت المصريين في الخارج خلال المرحلة الأولى التي أُجريت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأكد المجلس أن غرفة العمليات تتابع كافة سبل الإتاحة والتيسير للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء عملية التصويت، بمختلف فئاتهم من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والصم وضعاف السمع وقصار القامة، بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بسهولة وكرامة.

تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة سير العملية الانتخابية

كما تتواصل غرفة العمليات على مدار الساعة مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات؛ للتنسيق المستمر وتبادل المعلومات فيما يتعلق بتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وتعمل الغرفة أيضًا على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة في المحافظات المشمولة بالمرحلة الأولى.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل رسالة مهمة تؤكد وعيهم السياسي ودورهم الفاعل في بناء الوطن، مؤكدة أن صوتهم له قيمة مؤثرة ودلالة قوية على مشاركتهم في الحياة العامة وصنع القرار.

وأضافت أن المجلس يتابع العملية الانتخابية من خلال الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على تصاريح متابعة رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات في المحافظات التي تُجرى بها الانتخابات، فضلًا عن المتابعة الميدانية من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة المعتمدة لدى المجلس.

ويقدم المجلس ضمن خدمات غرفة العمليات دعمًا فنيًا بلغة الإشارة من خلال خاصية الفيديو كول لتسهيل تواصل الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى تخصهم أثناء سير العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تشمل: الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح.

غرفة العمليات مجلس النواب انتخابات تصويت المصريين انتخابات مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار

ترشيحاتنا

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تكثّف فعالياتها التوعوية استعدادا لانتخابات النواب

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

رئيس البرتغال يعرب عن إعجابه وإنبهاره بالمتحف المصري الكبير

رئيس البرتغال يعرب عن إعجابه وانبهاره بالمتحف المصري الكبير

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد