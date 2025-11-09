مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية

قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني مُقدس وفرصة لا تُعوّض لضمان أن يكون للمواطنين صوت مسموع في صناعة القرار، موضحًا أن صوت كل عامل وعاملة هو أمانة ومسؤولية، وهو أيضًا أقوى سلاح نمتلكه للمساهمة في رسم مستقبل بلدنا.

وأضاف “رمضان”، في بيان، أن مشاركتنا ليست مجرد واجب وطني، بل هي تأكيد لدورنا الأساسي كقوة دافعة لعجلة التنمية والاقتصاد، وهي رسالة واضحة بأننا ملتزمون بمسار الاستقرار والبناء، مشيرًا إلى أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات هي رسالة قوية إلى العالم بأن الشعب المصري واعٍ لأهمية العملية الديمقراطية ومتمسك بمسيرة البناء والتنمية.

وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أن صوت المواطن يضمن اختيار ممثلين أكفاء يعبرون بصدق عن احتياجات ومطالب دائرته المحلية، داعيًا إلى النزول والمشاركة بكثافة في العرس الديمقراطي والعملية الانتخابية.

وأعلن أن أمانة العمال بمحافظة الجيزة قد أقامت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية بجميع أقسام ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمانة المركزية، ولضمان أعلى درجات التنسيق بين أعضاء هيئة المكتب والأمانات الفرعية، بما يضمن مشاركة فعّالة ومنظمة تعكس وعي وانتماء عمال الجيزة لوطنهم وحزبهم.

وأشار إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تضع القوانين وتراقب عمل الحكومة،

ومشاركة المواطن تضمن اختياره لمن يُشرّع لحماية حقوقه ومصالحه، معقبًا: “صوتك هو الأداة الفعّالة لتمكين ممثلين قادرين على القيام بدورهم الرقابي بفاعلية ومحاسبة المقصرين”.