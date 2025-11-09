برلمانية: المصريين في الخارج قدموا صورة رائعة في التصويت بانتخابات مجلس النواب

قالت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بكثافة في انتخابات مجلس النواب 2025 يعكس وعي المصريين بالخارج بأهمية المشاركة والحرص على المشاركة في صناعة المستقبل، لافتة إلى أن المصريين بالخارج قدموا صورة رائعة في المشاركة في التصويت بانتخابات النواب والتي جرى فيها التصويت علي مدار اليومين الماضيين.



وأضافت " نبيه " في تصريحات صحفية لها اليوم أن المصريين في الخارج ضربوا أروع المثل في المشاركة في التصويت ، وهذا يدل على مدى الانتماء لوطنهم ،حيث كانت الصفوف أمام مقار التصويت طويلة من أجل ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وتابعت قائلة: المصريين في الخارج قوى ناعمة حقيقة لمصر .



وأشارت" عضو مجلس النواب ، إلى أن مشهد الخارج يعزز الثقة في قدرة المصريين على حماية مكتسباتهم الديمقراطية، والمضي قدما في بناء دولة عصرية حديثة قائمة على المشاركة والوعي والمسؤولية، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية وكل القنصليات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى وفرت كل الإمكانيات من أجل التسهيل على تصويت المصريين في الخارج.

واكدت " نبيه" أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت كفاءتها في التنظيم والإشراف، وأن مصر نجحت مرة أخرى في تقديم نموذج متكامل لانتخابات نزيهة وشفافة تُدار وفق أعلى معايير المهنية، بما يعكس مكانتها وريادتها في المنطقة.



ودعت " نبيه" المصريين في الداخل للمشاركة والتصويت غدا في انتخابات مجلس النواب 2025 ، والمشاركة في صنع المستقبل عبر اختيار من يمثلهم في البرلمان.