شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
برلمان

برلمانية: المصريين في الخارج قدموا صورة رائعة في التصويت بانتخابات مجلس النواب

شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب
شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب

قالت د. شيماء محمود نبيه  عضو مجلس النواب، إن مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بكثافة في انتخابات مجلس النواب 2025 يعكس وعي المصريين بالخارج بأهمية المشاركة والحرص على المشاركة في صناعة المستقبل، لافتة إلى أن المصريين بالخارج قدموا صورة رائعة في المشاركة في التصويت بانتخابات النواب والتي جرى فيها التصويت علي مدار اليومين الماضيين.


وأضافت " نبيه " في تصريحات صحفية لها اليوم أن المصريين في الخارج ضربوا أروع المثل في المشاركة في التصويت ، وهذا يدل على مدى الانتماء لوطنهم ،حيث كانت الصفوف أمام مقار التصويت طويلة من أجل ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وتابعت قائلة: المصريين في الخارج قوى ناعمة حقيقة لمصر .


وأشارت" عضو مجلس النواب ، إلى أن مشهد الخارج يعزز الثقة في قدرة المصريين على حماية مكتسباتهم الديمقراطية، والمضي قدما في بناء دولة عصرية حديثة قائمة على المشاركة والوعي والمسؤولية، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية وكل القنصليات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى وفرت كل الإمكانيات من أجل التسهيل على تصويت المصريين في الخارج.

واكدت " نبيه" أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت كفاءتها في التنظيم والإشراف، وأن مصر نجحت مرة أخرى في تقديم نموذج متكامل لانتخابات نزيهة وشفافة تُدار وفق أعلى معايير المهنية، بما يعكس مكانتها وريادتها في المنطقة.


ودعت " نبيه" المصريين في الداخل للمشاركة والتصويت غدا في انتخابات مجلس النواب 2025 ، والمشاركة في صنع المستقبل عبر اختيار من يمثلهم في البرلمان. 

بالصور

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

