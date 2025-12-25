قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بعد قليل.. محاكمة المتهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرسة بالشروق

الطالبة جنى
الطالبة جنى
رامي المهدي

تنظر محكمة جنح الشروق وبدر، بعد قليل أولى، جلسات محاكمة ولية أمر طالب متهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرسة بالشروق، بتهمة القتل الخطأ.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، قرر تجديد حبس سيدة متهمة بالتسبب في وفاة الطالبة جنى بعد خروجها من مدرسة بمنطقة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الشروق إخطارًا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول طالبة مصابة بإصابات بالغة نتيجة حادث دهس، إلا أنها فارقت الحياة خلال محاولات إسعافها.

على الفور، توجهت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص أن الطالبة كانت في طريق عودتها إلى المنزل بعد خروجها من المدرسة، عندما صدمتها سيارة مسرعة تقودها إحدى أولياء الأمور.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة والتحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث. 

الشروق دهس الطالبة جنى القتل الخطأ تجديد حبس سيدة الطالبة جنى

