برلمانية: إطلاق ميثاق الشركات الناشئة إعلان رسمي بدخول مصر عصر الاقتصاد المعرفي

أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أهمية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال» خلال الاحتفالية التي أُقيمت اليوم السبت بالمتحف المصري الكبير، واصفة هذه الخطوة بأنها بمثابة «دستور اقتصادي جديد» يهدف إلى تمكين الشباب المبتكر، وتحويل أفكارهم إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، فضلًا عن كونه إعلانًا رسميًا لدخول مصر عصر «الاقتصاد المعرفي».

وأوضحت النائبة، في تصريحات لها ، أن الحضور الرفيع من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين يعكس إدراك الدولة لأهمية الشركات الناشئة، التي لم تعد قطاعًا تكميليًا، بل أصبحت أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضافت أن الميثاق يمهّد الطريق لتبسيط الإجراءات القانونية والضريبية التي طالما شكّلت تحديًا أمام رواد الأعمال، بما يسهم في تقليص مظاهر البيروقراطية، وتهيئة بيئة أعمال آمنة ومنظمة، من خلال توحيد جهود الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن الميثاق يسهم كذلك في توجيه ريادة الأعمال نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأكدت النائبة أن دعم الشركات الناشئة يُعد أحد الحلول الفعّالة لاستيعاب طاقات الشباب الخريجين، وتحويلهم من باحثين عن وظائف إلى صُنّاع لفرص العمل، مشددة على أن وجود ميثاق واضح ومعتمد يعزز ثقة صناديق الاستثمار العالمية في السوق المصري، ويزيد من تدفقات العملة الأجنبية، ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.