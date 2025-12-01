قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
حكم نسيان ركعة في الصلاة.. الإفتاء: يجب إعادة الفرض كاملا في حالة واحدة
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القصة الكاملة لـ دهس الطالبة جنى أمام مدرستها والتحريات تكشف مفاجأة

السيارة المتسببة
السيارة المتسببة
أحمد مهدي

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ما نشره موقع صدى البلد عن حادث دهس طالبة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة.

القصة الكاملة لـ دهس الطالبة جنى أمام مدرستها والتحريات تكشف مفاجأة

أشارت تحريات الأجهزة الأمنية التي باشرتها أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى أن الحادث قتل خطأ، ولا علاقة بأي خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهمة.

وأضافت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أنه في أثناء خروج الطالبة من المدرسة وعبورها الطريق؛ اصطدمت بها السيدة فجأة، مما نتج عنه إصابتها، ثم وفاتها قبل وصولها المستشفى.

فيما تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات للوقوف على مدى سرعة السيارة وقت الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة؛ بعدما استمعت لأقوال زميلة الطالبة جنى، والمتهمة، واللتان جاءت أقوالهما مؤكدة عدم وجود خلافات بين المتهمة والمجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة في القاهرة، أنه في أثناء سير المتهمة بسيارتها على الطريق بالقرب من المدرسة؛ عبرت الفتاة الطريق أمامها، مما نتج عنه اصطدامها بها من الجهة اليسرى للسيارة، وسقوطها على الأرض، ثم وفاتها قبل وصولها المستشفى.

كما شهدت سيدة كانت متواجدة وقت الحادث، بأنه في أثناء عبور الطالبة للطريق أمام سيارة المتهمة؛ اصطدمت بها الأخيرة، مما نتج عنه إصابتها، ثم أثناء نقلها للمستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث مروري على الطريق بالشروق.

وبالانتقال والفحص؛ تبين اصطدام سيدة بطالبة أثناء سيرها بالشارع ووفاة الطالبة في الحال، وتم نقل الجثمان لثلاجة المستشفى والتحفظ على السيدة في قسم الشرطة.

وتبين من التحريات أن الحادث مروري، وليس بين المتهمة والمجني عليها خلافات.

وحرر المحضر اللازم عن الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

القاهرة مديرية أمن القاهرة طالبة القاهرة الجديدة الطالبة جنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

اسعاف

داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري

تقسيط السيارة

كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

ترشيحاتنا

السلوكيات السلبية

النقل تناشد المواطنين دعم حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات المرورية السلبية

سوبرجيت

سوبرجيت تؤكد التزامها بتقديم أعلى مستويات الخدمة عبر أسطول حافلات حديث وشبكة خطوط متطورة

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

اتحاد العمال يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا

بالصور

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد