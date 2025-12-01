أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 6363 لسنة 2025، بشأن نقل مقر مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالخارجة لمجمع محاكم الوادي الجديد.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1946/8/14، وعلى القانون رقم 68لسنة 1947بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1947/11/3، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 154 لسنة 1946 بشأن إنشاء مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالوادي الجديد.

وقرار المستشار وزير العدل القرار رقم 760 لسنة 2014 بشأن دمج مأمورية الشهر العقارى بالخارجة مع فرع توثيق الخارجة بمكتب الشهر العقاري بالوادي الجديد تحت مسمى مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالخارجة تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالوادى الجديد، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 2025/9/9.

نصت المادة الأولى على أن ينقل « مقر مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالخارجة » التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالوادى الجديد الكائنة بالعقار رقم (125 ) حي الزهور مدخل « أ » -مدينة الخارجة - الوادى الجديد ليكون مقرها بمجمع محاكم الوادى الجديد، بمقر مجمع الخدمات الحكومية، أمام مطار الخارجة طريق الخارجة أسيوط محافظة الوادى الجديد بذات الاختصاص المكاني والنوعي والحدود الإدارية.