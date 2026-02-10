قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع "النيباد" ويستعرض إنجازات رئاسة مصر للوكالة
برلمان

الحمامصي: التعديل الوزاري يعكس إرادة سياسية للتطوير.. والمرحلة المقبلة تتطلب أداءً استثنائيًا

النائب أحمد الحمامصي
النائب أحمد الحمامصي

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ لحزب الجبهة الوطنية عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن التعديل الوزاري الأخير يأتي في توقيت مهم، ويعبر عن إرادة سياسية واضحة لمواصلة مسار الإصلاح والتطوير، بما يتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال الحمامصي إن الدولة المصرية اعتادت مراجعة أدواتها التنفيذية بشكل دوري لضمان أعلى درجات الكفاءة، مشيرًا إلى أن التعديل يمثل دفعة جديدة للعمل الحكومي، ويعكس حرص القيادة على اختيار عناصر قادرة على إدارة الملفات المعقدة بروح عملية ورؤية واضحة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المواطن يترقب نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات، أو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أو دعم جهود التنمية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيواصل أداء دوره في دراسة ومناقشة السياسات العامة للدولة بما يحقق الصالح العام.

وشدد الحمامصي على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة، والعمل وفق رؤية موحدة تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل سوى العمل الجاد والاستجابة السريعة لاحتياجات الشارع المصري.

