بعد إقرار التعديل الوزاري الجديد.. هؤلاء رحلوا عن حكومة مدبولي

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي اليوم، على التعديل الوزاري الجديد الذي أعلنه رئيس الجمهورية، بعد مناقشة ومصادقة البرلمان بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بما يُنهي الإجراءات الدستورية لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد.

وقد تلى رئيس المجلس أمام النواب، خطاب رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن تفاصيل التعديل، فيما تم العمل بمقتضى المواد الدستورية المنصوص عليها في الدستور ولائحة المجلس.

جاء التعديل في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لإجراء تغييرات في حقائب وزارية بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم إرسال الكتاب الرسمي إلى مجلس النواب لعرض التعديل وإقراره. وتنظم المادة 129 من اللائحة الداخلية الإجراءات المتعلقة بالتعديل الوزاري، بحيث يتعين عرض الأمر في أول جلسة تالية أو في جلسة طارئة، على أن تكون الموافقة بأغلبية الحاضرين.

كما نصت المادة 147 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في تعديل الحكومة بعد التشاور مع رئيس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على البرلمان خلال سبعة أيام من صدوره.

التعديل الوزاري الجديد 2026

في التعديل الجديد، تم تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك لتقوية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والجهود التنموية.

كما شمل التشكيل الوزاري تعيينات وتكليفات جديدة في عدة حقائب رئيسية، شملت كلاً من:

1- خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة

2- الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل

3- منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة

4- بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

5- محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

6- عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

7- راندا علي صالح وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية

8- رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات

9- ضياء رشوان وزيرًا للإعلام

10- ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي

11- هاني حنا عازر وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية

12- محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل

13- جيهان زكي وزيرًا للثقافة

14- حسن رداد السيد وزيرًا للعمل

15- جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة

16- خالد ماهر وزيرًا للصناعة.

كما شمل التعديل تعيين السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ووليد عبد القوي نائبًا لوزير الإسكان، بالإضافة إلى المهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق وسمر محمود عبد الواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

من الراحلين عن حكومة مدبولي؟

1- الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

2- الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

3- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

4- المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

5- المستشار عدنان الفنجري وزير العدل

6- المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

7- الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

8- الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

9- محمد جبران وزير العمل

10- محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي

11- المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية