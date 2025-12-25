أولادنا فوق الجميع.. وزير التعليم : 17 قرار لحماية الطلاب وخطة للإصلاح وانهاء نظام الفترتين بالمدارس

في ظل الجدل المتزايد حول أوضاع التعليم وحماية الطلاب داخل المدارس، كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن حزمة من القرارات الحاسمة لضمان أمن وسلامة الأطفال، مؤكدًا أن أي اعتداءات تُعد حالات فردية مرفوضة تمامًا ولا تهاون فيها.

حودث الإعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة للغاية، وهناك ضوابط حازمة وقوية تُتخذ، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع وزارتي الداخلية والعدل،قائلًا: «لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا وأولادنا فوق الجميع».





وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «الصورة »، المذاع على شاشة «النهار»، قائلًا: "شعرت بالانزعاج وحفيدي عمره 4 سنوات، وكل حادثة أرى حفيدي، والأمر لن يكون فيه أي تهاون، وقمنا باتخاذ 17 قرارًا في كتاب دوري تم توجيهه إلى كافة المدارس، وهناك لجان تعمل يوميًا بشكل مستمر لتنفيذ هذه الإجراءات".



وتابع: "لدينا 62 ألف مدرسة، الأمر لم يصل لكونه ظاهرة، ولدينا 3 حوادث فردية، وبعض الإجراءات الإشرافية في المدارس كان بها تقصير، وهناك إجراءات إدارية تُتخذ ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت مثل هذه الوقائع".

منظومة التابلت تجربة ناجحة ومستمرة في المدارس

أجاب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي، الذي وجهته له: «في ظل تطبيق نظام البكالوريا، كيف نضمن العدالة في التطبيق بين المدارس الخاصة والحكومية؟»، ليرد قائلًا: «حتى الثانوية العامة كانت تُطبق في المدارس الخاصة والحكومية».



وعقبت الحديدي قائلة: «بقى في آي تي وبرمجة، وأصبحت هناك فكرة مختلفة، وماذا عن البنية التحتية للإنترنت؟». ورد الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «الصورة»، المذاع على شاشة «النهار»، قائلًا: «الطلاب في المدارس الحكومية يحصلون على التابلت، بينما طلاب المدارس الخاصة لا يستلمون تابلت».

وأكد أن الوزارة مستمرة في تسليم التابلت لطلاب المدارس الحكومية، وأن هذه التجربة لم يتم إلغاؤها، واصفًا إياها بأنها تجربة ناجحة جدًا.

وعن رسالته إلى الأهالي الذين التحق أبناؤهم بنظام البكالوريا، رفض وزير التعليم ما يتردد عن وصف الطلاب بأنهم «حقل تجارب»، مؤكدًا أن الطلاب هم أبناؤنا ومستقبل مصر، وأن أي قرار يُتخذ في وزارة التربية والتعليم يتم مراجعته بعناية، لأننا في دولة مؤسسات.

نظام شهادة البكالوريا

وأشار الوزير إلى أن القرارات تتم دراستها مع متخصصين، ويتم عرضها على مؤسسات الدولة قبل اتخاذها، موضحًا أن إقرار نظام شهادة البكالوريا جاء وفق دراسات وحوار مجتمعي.

رفع الحضور من 15% لـ87%

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أكبر تحدٍّ واجهه مع توليه المسؤولية كان الانخفاض الحاد في نسب الحضور بالمدارس الحكومية، حيث تراوحت خلال العام الدراسي 2023/2024 بين 9 و15% فقط، رغم أن طلاب التعليم الحكومي يمثلون نحو 87% من إجمالي طلاب التعليم قبل الجامعي.

أسباب العزوف عن الحضور

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن دراسة أسباب العزوف عن الحضور كشفت عن مشكلتين رئيسيتين، الأولى الارتفاع الشديد في كثافات الفصول، والتي وصلت في بعض الإدارات التعليمية مثل الخانكة والخصوص ووسط الجيزة إلى ما بين 150 و200 طالب في الفصل الواحد، إلى جانب إدارات تعليمية أخرى بعدة محافظات، أما السبب الثاني فتمثل في العجز الكبير في أعداد المعلمين، والذي بلغ نحو 469 ألف معلم من إجمالي 830 ألفًا.

وزير التعليم: إنهاء نظام الفترتين بالابتدائي 2027

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة للقضاء نهائيًا على نظام الفترتين بالمدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل حجر الأساس في بناء شخصية الطالب، ولا يمكن أن تؤدي دورها دون يوم دراسي كامل.

هيئة الأبنية التعليمية

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» على قناة النهار، أن هيئة الأبنية التعليمية تواصل تنفيذ مشروعات التوسع في إنشاء الفصول الجديدة، لمواجهة الكثافات الطلابية وإنهاء الفترات المسائية، بما يضمن بيئة تعليمية مستقرة وأكثر كفاءة.

حل مشكلات الكثافة والحضور

وردًا على تساؤل حول ما إذا كان حل مشكلات الكثافة والحضور انعكس على جودة العملية التعليمية، أكد عبد اللطيف أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أسهمت بشكل مباشر في تحسين الأداء التعليمي، مع عودة الطلاب إلى المدارس وتوفير الفصول والمعلمين، مشيرًا إلى أن وحدة القياس والجودة بالوزارة تتابع العملية التعليمية بشكل دوري لضمان تحقيق أفضل مستوى ممكن.

لا قرارات مفاجئة.. وسياساتنا امتداد لإصلاحات سابقة وتنطلق من واقع المدارس

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع القرارات التي اتخذتها الوزارة حتى الآن جاءت بعد دراسة متعمقة، ونابعة من الواقع الميداني، نافيًا بشكل قاطع أن تكون هناك أي إجراءات فجائية أو غير محسوبة في ملف التعليم.

منظومة التعليم في مصر

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث رد على تساؤلها بشأن ما إذا كانت منظومة التعليم في مصر تخضع لتغيرات جذرية مع كل وزير جديد، بما يجعل الطلاب وأسرهم وكأنهم «حقل تجارب»، موضحًا أن الدولة تعمل وفق استراتيجية واضحة وثابتة هي رؤية مصر 2030، يلتزم بها جميع الوزراء السابقين والحاليين ومن سيأتون لاحقًا.

وأشار الوزير إلى أن الاختلاف قد يطرأ أحيانًا على آليات التنفيذ وليس على جوهر الاستراتيجية، خاصة في ملفات مثل خفض الكثافات داخل الفصول، وتنظيم الحضور، وسد عجز المعلمين، مؤكدًا أن الهدف النهائي يظل واحدًا وهو تحسين جودة التعليم.



