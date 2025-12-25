قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
عاد للحياة بعد معاناة.. فريق طبي بجامعة أسيوط يستبدل صمامين بالقلب بجراحة دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أولادنا فوق الجميع.. وزير التعليم : 17 قرار لحماية الطلاب وخطة للإصلاح وانهاء نظام الفترتين بالمدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
هاجر ابراهيم

في ظل الجدل المتزايد حول أوضاع التعليم وحماية الطلاب داخل المدارس، كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن حزمة من القرارات الحاسمة لضمان أمن وسلامة الأطفال، مؤكدًا أن أي اعتداءات تُعد حالات فردية مرفوضة تمامًا ولا تهاون فيها.

حودث الإعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة 

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة للغاية، وهناك ضوابط حازمة وقوية تُتخذ، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع وزارتي الداخلية والعدل،قائلًا: «لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا وأولادنا فوق الجميع».



وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «الصورة »، المذاع على شاشة  «النهار»، قائلًا: "شعرت بالانزعاج وحفيدي عمره 4 سنوات، وكل حادثة أرى حفيدي، والأمر لن يكون فيه أي تهاون، وقمنا باتخاذ 17 قرارًا في كتاب دوري تم توجيهه إلى كافة المدارس، وهناك لجان تعمل يوميًا بشكل مستمر لتنفيذ هذه الإجراءات".

وتابع: "لدينا 62 ألف مدرسة، الأمر لم يصل لكونه ظاهرة، ولدينا 3 حوادث فردية، وبعض الإجراءات الإشرافية في المدارس كان بها تقصير، وهناك إجراءات إدارية تُتخذ ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت مثل هذه الوقائع".

منظومة التابلت تجربة ناجحة ومستمرة في المدارس

أجاب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي، الذي وجهته له: «في ظل تطبيق نظام البكالوريا، كيف نضمن العدالة في التطبيق بين المدارس الخاصة والحكومية؟»، ليرد قائلًا: «حتى الثانوية العامة كانت تُطبق في المدارس الخاصة والحكومية».


وعقبت الحديدي قائلة: «بقى في آي تي وبرمجة، وأصبحت هناك فكرة مختلفة، وماذا عن البنية التحتية للإنترنت؟». ورد الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «الصورة»، المذاع على شاشة «النهار»، قائلًا: «الطلاب في المدارس الحكومية يحصلون على التابلت، بينما طلاب المدارس الخاصة لا يستلمون تابلت».

وأكد أن الوزارة مستمرة في تسليم التابلت لطلاب المدارس الحكومية، وأن هذه التجربة لم يتم إلغاؤها، واصفًا إياها بأنها تجربة ناجحة جدًا.

وعن رسالته إلى الأهالي الذين التحق أبناؤهم بنظام البكالوريا، رفض وزير التعليم ما يتردد عن وصف الطلاب بأنهم «حقل تجارب»، مؤكدًا أن الطلاب هم أبناؤنا ومستقبل مصر، وأن أي قرار يُتخذ في وزارة التربية والتعليم يتم مراجعته بعناية، لأننا في دولة مؤسسات.

نظام شهادة البكالوريا

وأشار الوزير إلى أن القرارات تتم دراستها مع متخصصين، ويتم عرضها على مؤسسات الدولة قبل اتخاذها، موضحًا أن إقرار نظام شهادة البكالوريا جاء وفق دراسات وحوار مجتمعي.

رفع الحضور من 15% لـ87%

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أكبر تحدٍّ واجهه مع توليه المسؤولية كان الانخفاض الحاد في نسب الحضور بالمدارس الحكومية، حيث تراوحت خلال العام الدراسي 2023/2024 بين 9 و15% فقط، رغم أن طلاب التعليم الحكومي يمثلون نحو 87% من إجمالي طلاب التعليم قبل الجامعي.

أسباب العزوف عن الحضور

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن دراسة أسباب العزوف عن الحضور كشفت عن مشكلتين رئيسيتين، الأولى الارتفاع الشديد في كثافات الفصول، والتي وصلت في بعض الإدارات التعليمية مثل الخانكة والخصوص ووسط الجيزة إلى ما بين 150 و200 طالب في الفصل الواحد، إلى جانب إدارات تعليمية أخرى بعدة محافظات، أما السبب الثاني فتمثل في العجز الكبير في أعداد المعلمين، والذي بلغ نحو 469 ألف معلم من إجمالي 830 ألفًا.

وزير التعليم: إنهاء نظام الفترتين بالابتدائي 2027
كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة للقضاء نهائيًا على نظام الفترتين بالمدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل حجر الأساس في بناء شخصية الطالب، ولا يمكن أن تؤدي دورها دون يوم دراسي كامل.

هيئة الأبنية التعليمية

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» على قناة النهار، أن هيئة الأبنية التعليمية تواصل تنفيذ مشروعات التوسع في إنشاء الفصول الجديدة، لمواجهة الكثافات الطلابية وإنهاء الفترات المسائية، بما يضمن بيئة تعليمية مستقرة وأكثر كفاءة.

حل مشكلات الكثافة والحضور

وردًا على تساؤل حول ما إذا كان حل مشكلات الكثافة والحضور انعكس على جودة العملية التعليمية، أكد عبد اللطيف أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أسهمت بشكل مباشر في تحسين الأداء التعليمي، مع عودة الطلاب إلى المدارس وتوفير الفصول والمعلمين، مشيرًا إلى أن وحدة القياس والجودة بالوزارة تتابع العملية التعليمية بشكل دوري لضمان تحقيق أفضل مستوى ممكن.

لا قرارات مفاجئة.. وسياساتنا امتداد لإصلاحات سابقة وتنطلق من واقع المدارس

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع القرارات التي اتخذتها الوزارة حتى الآن جاءت بعد دراسة متعمقة، ونابعة من الواقع الميداني، نافيًا بشكل قاطع أن تكون هناك أي إجراءات فجائية أو غير محسوبة في ملف التعليم.

منظومة التعليم في مصر 

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث رد على تساؤلها بشأن ما إذا كانت منظومة التعليم في مصر تخضع لتغيرات جذرية مع كل وزير جديد، بما يجعل الطلاب وأسرهم وكأنهم «حقل تجارب»، موضحًا أن الدولة تعمل وفق استراتيجية واضحة وثابتة هي رؤية مصر 2030، يلتزم بها جميع الوزراء السابقين والحاليين ومن سيأتون لاحقًا.

وأشار الوزير إلى أن الاختلاف قد يطرأ أحيانًا على آليات التنفيذ وليس على جوهر الاستراتيجية، خاصة في ملفات مثل خفض الكثافات داخل الفصول، وتنظيم الحضور، وسد عجز المعلمين، مؤكدًا أن الهدف النهائي يظل واحدًا وهو تحسين جودة التعليم.


 

محمد عبد اللطيف التعليم وزير التعليم رفع الحضور المدارس الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

سيارة الإغاثة

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

ترشيحاتنا

جيلان علاء

حقكم علينا.. جيلان علاء تدعم محمد صبحي وريهام عبد الغفور بعد الأزمات الأخيرة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تطلب الدعاء من جمهورها في أجواء كريسماس

حسين منصور ورولا عبيد خلال مناقشة الرواية

كامل السبتي: أتمنى أن تكون رواية "ظل الدرفش" شمعة في طريق تحضرنا وإنسانيتنا

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

اللبن
اللبن
اللبن

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد