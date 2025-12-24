قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير التعليم: المسرح والثقافة والرياضة في قلب العملية التعليمية.. والأنشطة مستمرة بكل القرى

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
محمد البدوي

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي الثقافي والفني لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن المسرح والأنشطة الثقافية أصبحا جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون مشتركة مع وزارة الثقافة.

تحقيق العدالة التعليمية

وأوضح الوزير أن حصص الأنشطة لا تقتصر على المدارس الكبرى فقط، بل تمتد إلى القرى والأقاليم المختلفة، في إطار تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. 

دعم الأنشطة الرياضية

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على دعم الأنشطة الرياضية، من خلال تنظيم دوري المدارس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مع السعي الدائم لتطويره ورفع كفاءته.

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس» المذاع على قناة «النهار»، وجّه وزير التربية والتعليم رسالة مهمة إلى أولياء الأمور، دعاهم خلالها إلى التركيز على دور المدرسة باعتبارها الركيزة الأساسية لتعليم أبنائهم.

وأكد الوزير أن الوزارة ترحب بتفاعل أولياء الأمور والتواصل مع إدارات المدارس والإدارات التعليمية حال وجود أي تقصير، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تقديم تعليم متكامل داخل المدرسة. 

مستوى التعليم داخل المدارس

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مستوى التعليم داخل المدارس شهد تحسنًا ملحوظًا، وأصبح قادرًا على تلبية احتياجات الطلاب دون الحاجة إلى أي دعم تعليمي خارجي.

التعليم وزير التعليم وزير التربية والتعليم

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

جانب من اللقاء

استعدادات نهائية لزيارة البابا تواضروس الثانى لأسوان الشهر المقبل.. تعرف عليها

الممارسات المبتكرة والذكية في علم التخدير .. مؤتمر علمي بجامعة أسيوط

الممارسات المبتكرة والذكية في علم التخدير .. مؤتمر علمي بجامعة أسيوط

محافظ بورسعيد :يكرم الفرق الفنية للوفود العربية الأجنبية

محافظ بورسعيد: الفن والرياضة رسالة سلام لشعوب العالم

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

