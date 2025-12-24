وزير التعليم: المسرح والثقافة والرياضة في قلب العملية التعليمية.. والأنشطة مستمرة بكل القرى

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي الثقافي والفني لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن المسرح والأنشطة الثقافية أصبحا جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون مشتركة مع وزارة الثقافة.

تحقيق العدالة التعليمية

وأوضح الوزير أن حصص الأنشطة لا تقتصر على المدارس الكبرى فقط، بل تمتد إلى القرى والأقاليم المختلفة، في إطار تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

دعم الأنشطة الرياضية

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على دعم الأنشطة الرياضية، من خلال تنظيم دوري المدارس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مع السعي الدائم لتطويره ورفع كفاءته.

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس» المذاع على قناة «النهار»، وجّه وزير التربية والتعليم رسالة مهمة إلى أولياء الأمور، دعاهم خلالها إلى التركيز على دور المدرسة باعتبارها الركيزة الأساسية لتعليم أبنائهم.

وأكد الوزير أن الوزارة ترحب بتفاعل أولياء الأمور والتواصل مع إدارات المدارس والإدارات التعليمية حال وجود أي تقصير، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تقديم تعليم متكامل داخل المدرسة.

مستوى التعليم داخل المدارس

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مستوى التعليم داخل المدارس شهد تحسنًا ملحوظًا، وأصبح قادرًا على تلبية احتياجات الطلاب دون الحاجة إلى أي دعم تعليمي خارجي.