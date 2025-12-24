قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير التعليم: 25.7 مليون طالب أمانة في أعناقنا.. ونبني جيلا متمسكا بقيمه ومؤهلا لمستقبل الذكاء الاصطناعي

وزير التربية والتعليم
محمد البدوي

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية كبرى تجاه 25 مليونًا و700 ألف طالب بالمدارس المصرية، يمثلون عماد المستقبل وأساس بناء الدولة في السنوات المقبلة، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى تنشئة جيل يحمل القيم والعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع المصري.

العمل داخل وزارة التربية والتعليم

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «الصورة مع لميس» المذاع عبر قناة «النهار»، أوضح الوزير أن العمل داخل وزارة التربية والتعليم يبدأ منذ الساعات الأولى من الصباح، ويتضمن لقاءات يومية مع مديري المدارس، لافتًا إلى أن رسالته الدائمة لهم تتمحور حول أن التعليم مسؤولية جماعية تمس كل مواطن.

منظومة التعليم 

وقال الوزير: «الطبيب الذي سيعالج أبناءنا بعد عشر سنوات، والمهندس الذي سيبني الطرق والكباري، موجودون اليوم داخل فصول المدارس، ولذلك فإن كل فرد يعمل في منظومة التعليم عليه مسؤولية شخصية في تشكيل مستقبل هؤلاء الطلبة وبناء شخصياتهم بما يخدم المجتمع ويلبي احتياجاته».

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف التعليم بدقة واهتمام بالغ، وتُعقد لقاءات مستمرة معه لمناقشة تفاصيل العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق توجيهات رئاسية واضحة تهدف إلى تطوير التعليم والارتقاء بمستواه.

مستجدات العملية التعليمية

كما أوضح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعقد اجتماعًا أسبوعيًا لمتابعة مستجدات العملية التعليمية، ويحرص على القيام بجولات ميدانية داخل المدارس، والحديث المباشر مع المعلمين والطلاب، في إطار متابعة دقيقة تعكس حجم الاهتمام الحكومي بالمنظومة التعليمية.

وأكد الوزير أن هناك تعاونًا كاملًا من جميع الوزارات مع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الدولة بأكملها تعمل كفريق واحد لدعم التعليم وتطويره في مختلف المجالات.

وأضاف وزير التربية والتعليم: «نمتلك تعليمًا جيدًا في مصر، لكن طموحنا هو الوصول إلى تعليم فوق الممتاز، وهو ما نسعى لتحقيقه خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، ومع الاستمرار في تطبيق السياسات الحالية سنشهد تحولًا كبيرًا وملموسًا في مستوى التعليم».

أهمية إعداد الطلاب لسوق العمل

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أهمية إعداد الطلاب لسوق العمل المستقبلي، قائلًا: «نستهدف تخريج طلاب يمتلكون مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إتقان اللغة العربية والتربية الدينية، ومعرفة واعية ومحترمة بتاريخ وطنهم، بما يسهم في بناء إنسان متوازن وقادر على قيادة المستقبل».

