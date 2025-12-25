توغل إسرائيلي جديد في قرى بريف القنيطرة جنوبي البلاد

ذكرت قناة الإخبارية السورية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل منذ قليل في قرى بريف القنيطرة جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة الاحتلال مؤلفة من سيارتي "هايلكس" وآلية "همر" عسكرية توغلت في بئر عجم، وصولاً إلى قرية بريقة القديمة، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية باتجاه سرية عسكرية مهجورة تُعرف باسم "سرية الهور" شرق قرية بريقة، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقال رئيس بلدية عابدين ومعرية موفق محمود، في تصريح لـ"سانا": "إن قوات الاحتلال توغلت فجراً بين القريتين، وأقامت حاجزاً مؤقتاً عند نقطة المقسم، ما أدى إلى حالة من القلق بين الأهالي وتقييد حركة التنقل".

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغّلت في وقت سابق في عدة قرى بريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

