قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. محاكمة المتهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرسة بالشروق
المرور يحسم الفوضى.. تعديلات جديدة لحماية المواطنين على الطرق| فيديو
أسعار الذهب اليوم الخميس 25-12-2025 في مصر.. فيديو
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المرور يحسم الفوضى.. تعديلات جديدة لحماية المواطنين على الطرق| فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

اعتبر اللواء أحمد هشام، المتخصص في شؤون المرور، أن التعديلات الأخيرة على قانون المرور التي أقرها مجلس الوزراء تمثل نقلة نوعية في مواجهة حوادث الطرق، لافتًا إلى أنها تستهدف بشكل مباشر المخالفات التي تشكل خطرًا جسيمًا على الأرواح، مثل تجاوز السرعات المقررة، والقيادة دون ترخيص، والتلاعب في أرقام المركبات.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج تليفزيوني على شاشة «صدي البلد»، أوضح هشام أن إدخال عقوبات مشددة، تتضمن الحبس وغرامات مالية مرتفعة، من شأنه أن يفرض قدرًا أكبر من الانضباط على الطريق، مؤكدًا أن تطبيق مبدأ تصاعد العقوبة مع تكرار المخالفة يعزز من فاعلية القانون ويحد من الاستهتار بقواعد المرور.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات لا يقتصر على الردع، وإنما يركز في المقام الأول على الحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على أن الالتزام الحقيقي يبدأ من وعي السائق وإحساسه بالمسؤولية تجاه نفسه والآخرين.

كما أكد الخبير المروري ضرورة دعم التعديلات بحملات توعية وإعلام مستمرة، موضحًا أن تشديد العقوبات وحده لا يكفي لتحقيق الانضباط المروري ما لم يصاحبه تثقيف وتعليم مستمر لقواعد القيادة الآمنة.

وفي ختام حديثه، دعا اللواء أحمد هشام جميع قائدي المركبات إلى احترام القانون والالتزام بتعليماته، محذرًا من أن مخالفة واحدة قد تتحول إلى حادث مأساوي، وهو ما يبرز أهمية وضرورة تطبيق التعديلات الجديدة في هذا التوقيت.

تعديل قانون المرور مخالفات المرور عقوبات مخالفات المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

ترشيحاتنا

مداهم

بث فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل.. مداهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

المتهمون والأطفال الضحايا

بعد القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة.. هذه عقوبتهم بالقانون

هاني عبد السميع

قيادي بـ «مستقبل وطن»: الموقف الدولي تجاه الاستيطان الإسرائيلي خطوة مهمة

بالصور

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد