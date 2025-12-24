برلماني: تغليظ عقوبات المرور ضرورة حتمية وردع حاسم لمخالفات الطرق

أكد النائب أكمل فاروق، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، خطوة مهمة طال انتظارها، كما أنها جاءت نتيجة مطالب سابقة بهذا الأمر.

وشدد في تصريحات خاصة على أن تغليظ العقوبات أصبح أمر ضروريا لردع المخالفين والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.

وأوضح فاروق، أنه سبق وطالب بتشديد العقوبات على الجرائم المرورية، مؤكد أن التطبيق الجيد والحاسم للقانون سيساهم بشكل مباشر في تقليل الحوادث والآثار السلبية الناتجة عنها، وحماية أرواح المواطنين.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن ثقته الكاملة في وزارة الداخلية وقدرتها على تنفيذ القانون بكل حزم، بما يحقق الانضباط المروري المطلوب ويحسن مستوى السلامة على الطرق ووسائل المواصلات العامة.