ديني

علي جمعة: ليست كل وحشة اكتئابًا قد تكون باب أنس بالله

شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إنه في بعض الأحيان تجد نفسك مستوحشًا من الخلق، لا تريد أن تراهم، وفي قلبك صدودٌ، فتظن أنه قد أصابك اكتئابٌ، وأنك مللت من الدنيا… لا، بل هناك بوابةٌ أخرى غير بوابة الاكتئاب النفسي والملل من الدنيا؛ وهذه البوابة هي الأُنسُ به وحده سبحانه وتعالى.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: أغلِقْ بابَ الخلق وافْتَحْ بابَ الحق… أغلِقْ بابَ الأغيار وافْتَحْ بابَ الأنوار والأسرار؛ فربنا سبحانه وتعالى يقطع من جهةٍ ويصل من جهةٍ أخرى.

وتابع: وحين تُخَيَّرُ بين أن يكون مؤنسك البشر أو أن يكون مؤنسك الله… تختار الله سبحانه وتعالى بالطبع. إذن هي محنةٌ لكنها منحة، وظاهرُها ضيقٌ لكنها بابُ السَّعَة، وظاهرُها بُعدٌ لكنها قُرْب؛ لأنك إن حدثت لك وحشةٌ فلعلَّه يفتح بها بابَ أُنسٍ معه وبه سبحانه وتعالى، فتكون خيرًا لك في دينك ودنياك.

فلا تتعجل في الاعتراض على حكم الله تعالى، ولا تحكم بالظواهر. سلِّمْ وارضَ يبدّل الله سيئاتك حسنات، وضيقك فرجًا، ووحشتك أُنسًا.

دعاء الضيق والاكتئاب

دعاء الضيق والاكتئاب في هذه الأمور على المسلم ألا يسمح للحزن والهم أن يسيطر عليه أو أن يثبط عزيمته ويرضي بما قسمه الله ، وكل شيء في حياتنا له نهاية، لا الحزن مستمر ولا الضيق مستمر دائما، وإن وقعت عين المسلم على حزن وضيق وهم عليه أن ينهض سريعا ويحول حزنه لفرح ويحقق أهدافه ورغباته .

يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرشِ المجيد، يا مُبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مُغيث أغثني.

وفي كلمات دعاء الضيق والاكتئاب عليه الدعاء باللطف، يا لطيف.. يا لطيف.. يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي و أعني بقدرتك , اللهم أني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلا الله الرحمن الرحيم , اللهم إني أنزلت بك حاجتي كلها الظاهرة والباطنة والدنيوية والأخروية .

وفي الضيق على المسلم الإكثار من ذكر الله عز وجل وتسبيحه سبحانه وتعالى، قال عز وجل: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ.

أسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، وأسالك اللّهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء أن لا تبقِ لي هما ولا حزناً ولا ضيقاً ولا سقماً إلّا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي.

- اللّهم إنّك لا تحمّل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالاطاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما بأعدت بين المشرق والمغرب.

- اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلا أنت “.

-لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم “.

-يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرشِ المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك.

- أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم، جاء في صحيح مسلم: أنّ عثمان بن أبي العاص، أتى النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – فقال: يا رسول الله إنّ الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذّ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاً، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنّي “.

-يارب ابعد عني كل مايؤلمني و كل ضيقه في قلبي اللهم يا فارج الهم والغم فرج همي و ارزقني الراحة ياالله.

دعاء الضيق والاكتئاب الاكتئاب الإنس بالله الوحشة القرب من الله الحزن

