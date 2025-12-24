علي جمعة يوضح الفروق اللغوية في اللغة العربية بين الألفاظ المتشابهة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الاشتراكُ في اللغة العربية هو أنَّ اللفظَ الواحدَ يحتمل أكثرَ من معنى، والارتباطُ أنَّ المعنى الواحدَ تُعبِّر عنه ألفاظٌ متعددة، والافتراقُ يعني أنَّ هناك فرقًا بين معنيين لِلَفظين رغم التشابه.

وأضاف جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، انه على سبيل المثال: هناك فرقٌ بين "الفقير" و"المسكين"، رغم التشابه الظاهر، ورغم استخدامنا اللفظين كمترادفين في كثيرٍ من الأحوال. فليس من المعقول أن يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]، ويكون الفقيرُ هو المسكينَ، والمسكينُ هو الفقيرَ؛ بل لا بدَّ أن يكون هناك فرقٌ. فكأنَّ الفقيرَ هو المُعْدِم، كالذي يملك دخلَ فردين وهو يعول عشرةَ أفراد؛ فالفجوةُ كبيرة. والمسكينُ أحسنُ حالًا، كالذي معه دخلُ سبعةِ أفرادٍ ويحتاج إلى كفايةِ عشرة.

وهنا شيءٌ لطيف؛ يقولون: إذا اجتمع اللفظان في الذِّكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذِّكر اجتمعا في المعنى.

وتابع متسائلاً: ما الفرق بين الكذب والبهتان والافتراء؟، إذا افترقت هذه الألفاظُ اشتركت في التعبير عن معنى الكذب، وإن كانت بدرجاتٍ وصورٍ مختلفة. فالكذبُ حكايةٌ عن الواقع بما هو غيرُ الواقع؛ أي بتغييرِه. أمّا الافتراءُ فحكايةٌ عن أمرٍ لم يحدث من الأصل؛ أي يقوم المفتري بتأليف القصة. وأمّا البهتانُ ففيه إيقاعُ الأذى على المكذوبِ عليه. فإذا ذُكرت هذه الألفاظُ متلازمةً تبيَّن الفرقُ واضحًا، وإذا ذُكرت كلُّ واحدةٍ على حدةٍ أفادت معنى الكذب… وهكذا.

وهذه الجزئيةُ يمكن أن نضعها في «الخصائص اللغوية»؛ فهناك الاشتراك، والارتباط، والفروق. وقد ألَّف القدماءُ في هذا الباب كتبًا تحت عنوان «الفروق»، وهو مبحثٌ يحتاج إلى دراسةٍ متعمِّقة للمضيّ في رحلة التعرّف إلى العقل التراثيِّ المسلم.

فى سياق اخر.. شارك الأزهر الشريف، في الاحتفالية المقامة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والتي عُقدت تحت عنوان «إرث يتجدد وخط يتألق»، وذلك في إطار حرصه الدائم على خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها الثقافي والحضاري.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف بجناح خاص، تأكيدًا لدوره التاريخي والريادي في حفظ اللغة العربية ونشر علومها، باعتباره أحد أبرز المؤسسات العلمية التي حملت لواء العربية عبر القرون.

وتتضمن مشاركة الأزهر تنظيم ورش متخصصة لفن الخط العربي، تسهم في إبراز جماليات اللغة العربية وقيمتها الفنية والتراثية، إلى جانب تنظيم جولة ثقافية لطلاب الأزهر داخل المتحف القومي للحضارة المصرية، للتعريف بتاريخ الحضارة المصرية ودورها الممتد في تشكيل الوعي الثقافي والإنساني.